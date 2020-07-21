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Минприроды поддержало «Норникель» в споре за газовый актив в Арктике

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поддержал планы «Норникеля» по газификации Норильска из ресурсов Ушаковского месторождения, на которое также претендует «Роснефть». Это приведет к снижению выбросов в атмосферу, считает министр
Норникель GMKN ₽18 524 +0,71% Купить
Роснефть ROSN ₽365,6 +1,18% Купить
Фото: Сергей Субботин / РИА Новости
Фото: Сергей Субботин / РИА Новости

Минприроды на этой неделе планирует направить в правительство свою позицию по вопросу лицензирования и выставления на аукцион Ушаковского газового месторождения на севере Красноярского края, сообщила РБК представитель ведомства. На это месторождение претендуют «Роснефть», которая планирует производить сжиженный природный газа (СПГ), и структура «Норникеля» «Норильскгазпром» — для газификации Норильского промышленного района.

«Если мы говорим о развитии Ушаковского газового месторождения в целях газификации Норильска и достижения тем самым минимизации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, то министерство природных ресурсов — бенефициары этих целей, они прописаны в указе президента. Минприроды будет биться за то, чтобы этот проект был реализован именно так», — сообщил РБК министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин. По его словам, газификация Норильского промышленного кластера для развития Ушаковского месторождения «в приоритете».

«Роснефть» заинтересовалась добычей газа в Арктике
Бизнес
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин еще в апреле попросил премьера Михаила Мишустина выставить на аукцион Ушаковское и еще два газовых месторождения в Арктике (Дерябинское и Казанцевское) с суммарными запасами 128 млрд куб. м газа. Он также предложил обязать участников аукционов иметь проекты с промышленной добычей в арктической зоне Красноярского края, как у «Восток Ойла» (совместный проект «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова), а в условиях лицензий прописать обязательство перевозить добытый газ по Северному морскому пути на российских газовозах ледового класса. Тогда эксперты отмечали, что «Роснефть» с «Нефтегазхолдингом» сможет производить СПГ на базе газа с этих участков в случае выигрыша аукциона с такими условиями. Эти месторождения значительно удалены от Единой системы газоснабжения (система магистральных газопроводов) и не включены в систему газоснабжения Норильского округа, что делает их невостребованными уже более 30 лет, подчеркивал Сечин.

«В настоящее время существует большая неопределенность — найдет ли необходимый спрос продукция СПГ-комплекса на целевых международных рынках», — сказал РБК Кобылкин, комментируя предложение «Роснефти». Спрос на газ в Китае в 2040 году вырастет почти вдвое до 600 млрд куб. м в год, что составляет потенциал для поставщиков СПГ и не создает конкуренции с трубопроводным газом «Газпрома» (будет экспортировать в Китай около 40 млрд куб. в год), парирует источник, близкий к «Роснефти», со ссылкой на прогноз McKinsey.

При этом в понедельник, 20 июля, стало известно, что гендиректор «Норильскгазпром» Андрей Чистов направил письмо в Роснедра (структура Минприроды) с просьбой расширить площади действующих месторождений компании, а также рекомендовал Минэнерго исключить Ушаковское месторождение из «периметра нового ресурсно-производственного кластера», то есть не выставлять его на аукцион. Ушаковское месторождение является стратегическим для обеспечения бесперебойного газоснабжения городов и предприятий Норильского промышленного района, сообщили «Ведомости» со ссылкой на письмо Чистова: к 2030 году потребность в газе Норильского района вырастет с текущих 3 млрд куб. м в год, которые добывает «Норильскгазпром», до 4,5 млрд куб. м в год. Даже при уровне добычи в 8 млрд куб. м в год ресурсов действующих месторождений может не хватить, что спровоцирует дефицит газа в Норильске уже к 2038 году, предупредил топ-менеджер. Таким образом, он просит предоставить это месторождение «дочке» «Норникеля».

Минэнерго, как и Минприроды, выступает за то, чтобы газ всех трех месторождений (Ушаковского, Дерябинского и Казанцевского) пошел на нужды газификации Норильска, так как через 10-15 лет не будет хватать ресурсов действующих проектов, сказал РБК источник в Минэнерго.

Минэнерго не комментирует служебную переписку, сказал его представитель. Представитель «Норникеля» также отказался от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу «Роснефти».

Авторы: Людмила Подобедова, Тимофей Дзядко
Теги: Минприроды, Дмитрий Кобылкин, Норникель, Роснефть, Норильск, спг
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