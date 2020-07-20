«Норникель» стал претендентом на интересующий «Роснефть» газовый участок

В компании считают, что Ушаковское месторождение может решить проблему с газоснабжением Норильска после 2030 года

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Генеральный директор компании «Норильскгазпром» («дочка» «Норильского никеля») Андрей Чистов направил в Минэнерго письмо, в котором попросил исключить из периметра нового ресурсно-производственного кластера Ушаковское месторождение, сообщают «Ведомости».

Он объяснил, что данное месторождение является стратегическим для обеспечения бесперебойного газоснабжения городов и предприятий Норильского промышленного района. Пока оно осуществляется за счет четырех месторождений: Пеляткинского, Южно-Соленинского, Северо-Соленинского и Мессояхского. Однако к 2030 году с увеличением потребности в газе их ресурсов может уже не хватить, а к 2038 году в Норильске в результате возникнет дефицит газа, предполагает Чистов.

В «Норникеле» от комментариев отказались.

Ранее выставить на аукцион Ушаковское, Дерябинское и Казанцевское месторождения главу правительства Михаила Мишустина просила «Роснефть». Глава компании Игорь Сечин предложил обязать участников этих аукционов иметь проекты с промышленной добычей в арктической зоне Красноярского края, а в условиях лицензий прописать обязательство перевозить добытый газ по Северному морскому пути на российских газовозах ледового класса. Такие газовозы недавно начала производить судоверфь «Звезда».