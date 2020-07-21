Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей в рейтинге Forbes

За день глава Tesla разбогател более чем $5 млрд, он занял пятую строку в рейтинге миллиардеров Forbes с состоянием $74,2 млрд. В рейтинге Bloomberg Маск находится на десятом месте

Илон Маск (Фото: Susan Walsh / AP)

Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск вошел в первую пятерку богатейших людей мира, свидетельствуют данные обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes.

По данным на 0:05 мск состояние Маска составило $74,2 млрд (плюс $5,1 млрд за день). Это произошло на фоне роста стоимости акций Tesla, которые на бирже Nasdaq подорожали до $1668 за штуку, более чем на 9%.

Лидирует в рейтинге глава Amazon Джефф Безос, чье состояние выросло на $13 млрд, до $189 млрд. Вторую строку занимает президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно с семьей ($113,8 млрд), третью — один из создателей Microsoft Билл Гейтс ($113,4 млрд). Следом идет создатель Facebook Марк Цукерберг с состоянием $90,3 млрд.

На прошлой неделе Маск впервые попал в десятку богатейших людей мира по версии Forbes и занял в рейтинге восьмое место с состоянием $70,8 млрд. При закрытии торгов на Nasdaq 15 июля стоимость одной акции Tesla составила $1546. Как отмечал Bloomberg с начала года стоимость акций компании выросла больше, чем в четыре раза.