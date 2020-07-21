Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 июля
USD ЦБ: 71,96 (+0,25) Инвестиции, 20 июл, 13:09
Курс евро на 21 июля
EUR ЦБ: 82,39 (+0,71) Инвестиции, 20 июл, 13:09
Канье Уэст предложил пост вице-президента США рэперу Jay-Z Политика, 01:21 ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке Общество, 01:20 Москалькова проверила содержание в СИЗО Сафронова и Фургала Общество, 00:48 Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» Спорт, 00:48 Правительство предложило штрафовать коллекторов на ₽500 тыс. за угрозы Общество, 00:28 Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей в рейтинге Forbes Бизнес, 00:09 Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи Общество, 00:06 Минобороны заказало разработку единого двигателя для истребителей «Су» Бизнес, 00:00 Российские компании в пандемию стали активно занимать за рубежом Финансы, 00:00 «Магнит» запустит новую сеть магазинов Бизнес, 00:00 Глава «Магнита» — РБК: «Я хочу, чтобы росли мои продажи, а не проблемы» Бизнес, 00:00 В Сирии сообщили об отражении ракетной атаки по Дамаску Общество, 20 июл, 23:50 СМИ сообщили о проверке бывшего зама Бастрыкина из-за заявления о взятке Общество, 20 июл, 23:36 Дочь Тутберидзе пропустит прокаты из-за перелома ноги Спорт, 20 июл, 23:27
Бизнес ,  
0 

Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей в рейтинге Forbes

За день глава Tesla разбогател более чем $5 млрд, он занял пятую строку в рейтинге миллиардеров Forbes с состоянием $74,2 млрд. В рейтинге Bloomberg Маск находится на десятом месте
Tesla TSLA $1 500,5 +1,42% Купить
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Susan Walsh / AP)

Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск вошел в первую пятерку богатейших людей мира, свидетельствуют данные обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes.

По данным на 0:05 мск состояние Маска составило $74,2 млрд (плюс $5,1 млрд за день). Это произошло на фоне роста стоимости акций Tesla, которые на бирже Nasdaq подорожали до $1668 за штуку, более чем на 9%.

Лидирует в рейтинге глава Amazon Джефф Безос, чье состояние выросло на $13 млрд, до $189 млрд. Вторую строку занимает президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно с семьей ($113,8 млрд), третью — один из создателей Microsoft Билл Гейтс ($113,4 млрд). Следом идет создатель Facebook Марк Цукерберг с состоянием $90,3 млрд.

На прошлой неделе Маск впервые попал в десятку богатейших людей мира по версии Forbes и занял в рейтинге восьмое место с состоянием $70,8 млрд. При закрытии торгов на Nasdaq 15 июля стоимость одной акции Tesla составила $1546. Как отмечал Bloomberg с начала года стоимость акций компании выросла больше, чем в четыре раза.

Илон Маск обогнал Уоррена Баффетта в списке богатейших людей мира
Бизнес
Илон Маск

В рейтинге Bloomberg Billionaire Index Маск сейчас занимает десятую строку, его состояние оценивается в $68,7 млрд. 16 июля гендиректор Tesla находился на седьмом месте с $70,6 млрд.

11 июля Маск обошел в рейтинге Bloomberg председателя совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта. Тогда, по оценке агентства, его состояние увеличилось на $6,1 млрд (до $70,5 млрд) после того как акции Tesla выросли на 11%.

В начале мая предприниматель в своем Twitter назвал стоимость акций Tesla слишком завышенной. После этой публикации вечером 1 мая акции подешевели на 9,35%, до $708,77, а состояние самого Маска сократилось на $2,8 млрд.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Илон Маск, состояние, Tesla, Forbes
Материалы по теме
Акции компаний по производству перчаток обогнали Tesla по темпам роста
Бизнес
Илон Маск вошел в десятку богатейших людей в рейтинге Forbes
Бизнес
Самый богатый индиец обошел Маска и Баффетта в списках миллиардеров
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter