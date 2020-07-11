Илон Маск обогнал Уоррена Баффетта в списке богатейших людей мира

Илон Маск (Фото: John Raoux / AP)

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск стал богаче председателя совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, состояние Маска в пятницу, 10 июля, увеличилось на $6,1 млрд после того, как акции Tesla выросли на 11%.

Сейчас состояние Маска оценивается в $70,5 млрд.

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