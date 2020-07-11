Бизнес , 11 июл, 00:38
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Илон Маск обогнал Уоррена Баффетта в списке богатейших людей мира
Илон Маск
Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск стал богаче председателя совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта. Об этом пишет Bloomberg.
Согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, состояние Маска в пятницу, 10 июля, увеличилось на $6,1 млрд после того, как акции Tesla выросли на 11%.
Сейчас состояние Маска оценивается в $70,5 млрд.
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