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Бизнес ,  
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Состояние Маска упало на $2,8 млрд после твита о дорогих акциях Tesla

После того как Маск в своем Twitter назвал стоимость акций Tesla завышенной, их цена упала более чем на 10%, а капитализация компании — почти на $15 млрд
Tesla TSLA $707 -7,8% Купить
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Состояние основателя аэрокосмической компании SpaceX и главы Tesla Илона Маска сократилось на $2,8 млрд, до $36,6 млрд, следует из рейтинга миллиардеров Forbes, который обновляется в режиме реального времени. Маск занимает 23-е место в рейтинге.

Это произошло после того, как акции Tesla обвалились из-за публикации Маска в Twitter — в своем сообщении предприниматель назвал их стоимость слишком завышенной. 1 мая по состоянию на 22:20 мск они подешевели на 9,35%, до $708,77.

Илон Маск назвал акции Tesla слишком дорогими
Бизнес
Илон Маск

К закрытию торгов, как отмечает MarketWatch, акции упали более чем на 10%, до $701,32. Капитализация Tesla обрушилась почти на $15 млрд. Как пишет Reuters, 27 апреля капитализация компании составляла $145 млрд, а средний показатель за последние полгода равен $96 млрд.

На вопросы Wall Street Journal о том, было ли его сообщение шуткой и была ли публикация согласована, Маск ответил отрицательно.

По мнению профессора Колумбийского университета Джона Коффи, заявление Маска не доставит предпринимателю проблем. Он обратил внимание, что в твите тот выразил личное мнение. «Более того, генеральные директора очень редко признают, что цена акций их компаний слишком высока, такие оценки следует поощрять, а не наказывать», — заявил он CNN.

Как отмечает телеканал, Маск не первый раз называет стоимость акций Tesla завышенной. В частности, он заявил об этом на одном из мероприятий в Лондоне в 2013 году. 

SEC назвала нуждающиеся в согласовании темы для записей Маска в Twitter
Бизнес
Илон Маск

В 2018 году сообщение в Twitter Маска стало поводом для разбирательства с Комиссией США по ценным бумагам. Он написал в Twitter о готовности выкупить акции компании с рынка по $420, после чего ценные бумаги выросли. Власти сочли, что предприниматель сделал безосновательное заявление и ввел рынок в заблуждение. Маск и власти США заключили досудебное соглашение, согласно которому бизнесмен покинул должность главы совета директоров и обязался выплатить штраф в $20 млн.

В апреле 2019 года комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заключила с Маском соглашение о том, что предприниматель может распространять в соцсетях определенную информацию о Tesla (в том числе о финансовых показателях) только после предварительного согласования. Это произошло после того, как SEC обратилась в суд из-за серии твитов бизнесмена о планах Tesla выпустить 500 тыс. автомобилей Tesla Model 3 в 2019 году. Через несколько часов он уточнил, что речь идет о 400 тыс. машин.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Илон Маск, Tesla
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