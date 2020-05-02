Состояние Маска упало на $2,8 млрд после твита о дорогих акциях Tesla

После того как Маск в своем Twitter назвал стоимость акций Tesla завышенной, их цена упала более чем на 10%, а капитализация компании — почти на $15 млрд

Илон Маск (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Состояние основателя аэрокосмической компании SpaceX и главы Tesla Илона Маска сократилось на $2,8 млрд, до $36,6 млрд, следует из рейтинга миллиардеров Forbes, который обновляется в режиме реального времени. Маск занимает 23-е место в рейтинге.

Это произошло после того, как акции Tesla обвалились из-за публикации Маска в Twitter — в своем сообщении предприниматель назвал их стоимость слишком завышенной. 1 мая по состоянию на 22:20 мск они подешевели на 9,35%, до $708,77.

К закрытию торгов, как отмечает MarketWatch, акции упали более чем на 10%, до $701,32. Капитализация Tesla обрушилась почти на $15 млрд. Как пишет Reuters, 27 апреля капитализация компании составляла $145 млрд, а средний показатель за последние полгода равен $96 млрд.

На вопросы Wall Street Journal о том, было ли его сообщение шуткой и была ли публикация согласована, Маск ответил отрицательно.