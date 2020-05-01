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Бизнес ,  
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Илон Маск назвал акции Tesla слишком дорогими

Предприниматель Илон Маск одним твитом отправил в падение акции Tesla. По его словам, они стоят слишком дорого. 29 апреля Tesla отчиталась о третьем прибыльном квартале подряд
Tesla TSLA $707 -7,8% Купить
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Steve Nesius / Reuters)

Основатель космической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что биржевая цена акций Tesla, по его мнению, слишком высока. Об этом он написал в своем Twitter.

«Стоимость акций Tesla слишком высока, имхо», — написал Маск.

После этого твита акции автопроизводителя упали на 9,35%, до $708,77, по состоянию на 22:20 мск, свидетельствуют данные торгов. Минимальное значение в течение дня составило $683,04.

В этот вечер Маск опубликовал еще несколько твитов неоднозначного содержания. Он написал, что продает все имущество и у него не будет собственного дома, потребовал вернуть людям свободу и рассказал, что его девушка, певица Grimes, злится на него.

29 апреля Tesla отчиталась о третьем успешном квартале подряд — компания заработала $16 млн при выручке $5,99 млрд.

Твиты Маска уже становились поводом для конфликтов с Комиссией по ценным бумагам США и судебных разбирательств. 7 августа 2018 года Маск написал, что готов выкупить акции Tesla по $420 за штуку. После этого сообщения стоимость акций производителя электромобилей на бирже резко пошла вверх. Власти посчитали, что слова о планах выкупа были безосновательными, а значит, таким образом Маск ввел всех в заблуждение.

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Общество
Илон Маск


Тогда предпринимателю удалось договориться с регулятором. По условиям досудебного соглашения с SEC он оставил пост председателя совета директоров компании (сохранив должность гендиректора), а компания Tesla заплатила $20 млн. Такой же штраф заплатил и сам Маск. Кроме того, он обязался согласовывать с регулятором сообщения в соцсетях, которые могут повлиять на решения инвесторов в отношении Tesla.

25 февраля 2019 года Комиссия по ценным бумагам обратилась к федеральному судье с просьбой обвинить предпринимателя в неуважении к суду из-за серии твитов. В одном из них Маск заявил, что в 2019 году Tesla намерена произвести 500 тыс. автомобилей Tesla Model 3, а спустя несколько часов поправился, что речь идет о 400 тыс. Регулятор посчитал, что таким образом бизнесмен нарушил досудебное соглашение.

Представитель Tesla заявил тогда, что распространение данных, обнародованных Маском, в конце января было одобрено генеральным советником компании и назначенным советником по ценным бумагам, так как указанная информация содержалась в ежеквартальном отчете компании.
 

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Илон Маск, акции, Tesla
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