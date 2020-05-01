Илон Маск назвал акции Tesla слишком дорогими

Предприниматель Илон Маск одним твитом отправил в падение акции Tesla. По его словам, они стоят слишком дорого. 29 апреля Tesla отчиталась о третьем прибыльном квартале подряд

Илон Маск (Фото: Steve Nesius / Reuters)

Основатель космической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что биржевая цена акций Tesla, по его мнению, слишком высока. Об этом он написал в своем Twitter.

«Стоимость акций Tesla слишком высока, имхо», — написал Маск.

После этого твита акции автопроизводителя упали на 9,35%, до $708,77, по состоянию на 22:20 мск, свидетельствуют данные торгов. Минимальное значение в течение дня составило $683,04.

В этот вечер Маск опубликовал еще несколько твитов неоднозначного содержания. Он написал, что продает все имущество и у него не будет собственного дома, потребовал вернуть людям свободу и рассказал, что его девушка, певица Grimes, злится на него.