Илон Маск назвал акции Tesla слишком дорогими

29 апреля Tesla отчиталась о третьем успешном квартале подряд — компания заработала $16 млн при выручке $5,99 млрд.
Твиты Маска уже становились поводом для конфликтов с Комиссией по ценным бумагам США и судебных разбирательств. 7 августа 2018 года Маск написал, что готов выкупить акции Tesla по $420 за штуку. После этого сообщения стоимость акций производителя электромобилей на бирже резко пошла вверх. Власти посчитали, что слова о планах выкупа были безосновательными, а значит, таким образом Маск ввел всех в заблуждение.
Тогда предпринимателю удалось договориться с регулятором. По условиям досудебного соглашения с SEC он оставил пост председателя совета директоров компании (сохранив должность гендиректора), а компания Tesla заплатила $20 млн. Такой же штраф заплатил и сам Маск. Кроме того, он обязался согласовывать с регулятором сообщения в соцсетях, которые могут повлиять на решения инвесторов в отношении Tesla.
25 февраля 2019 года Комиссия по ценным бумагам обратилась к федеральному судье с просьбой обвинить предпринимателя в неуважении к суду из-за серии твитов. В одном из них Маск заявил, что в 2019 году Tesla намерена произвести 500 тыс. автомобилей Tesla Model 3, а спустя несколько часов поправился, что речь идет о 400 тыс. Регулятор посчитал, что таким образом бизнесмен нарушил досудебное соглашение.
Представитель Tesla заявил тогда, что распространение данных, обнародованных Маском, в конце января было одобрено генеральным советником компании и назначенным советником по ценным бумагам, так как указанная информация содержалась в ежеквартальном отчете компании.