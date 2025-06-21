Сечин сравнил создание нового облика энергетики с поиском золотого руна

Тот, кто сможет принять участие в формировании нового облика мировой энергетики, получит возможность опережающего роста. Глава «Роснефти» Игорь Сечин сравнил этот процесс с поиском золотого руна и напомнил о смысле легенды

Мировая энергетика сегодня находится на этапе формирования нового облика, обусловленного многократным ростом потребления электроэнергии, генерация которой будет обеспечена как ископаемым топливом, так и возобновляемыми источниками. С таким мнением выступил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе энергетической панели на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Возможность на практике принять участие в формировании

этого облика дает шанс на опережающий экономический и технологический рост, считает он. «Напрашивается аналогия с легендой о поиске золотого руна аргонавтами, преодолевшими невероятные препятствия и беды на пути к достижению счастья и благополучия», — заметил Сечин.

При этом есть несколько главных факторов, влияющих на будущую форму, считает он. Это необходимость обеспечения энергобезопасности и коммерческой эффективности источников энергии. Также сюда относится дефицит бюджета и лавинообразный рост уровня госдолга. Кроме того, большое влияние оказывает демография развивающихся стран и цифровая революция с применением искусственного интеллекта и работой с большими данными.

На этом фоне особую роль приобретает электроэнергетика, которой предстоит преодолеть риск дефицита в силу скачка роста потребления в Китае, Индии, развивающихся странах и гигантской потребности в электроэнергии для обеспечения центров обработки данных и тяжелой промышленности, заметил Сечин.

В свою очередь, рост потребления будет сопровождаться качественным увеличением производительности труда, основанным на новых технологиях. «Процесс запущен. Уже сегодня уровень выработки электроэнергии в Китае более чем в два раза превышает ее производство в США, а 20 лет назад было наоборот», — подчеркнул глава «Роснефти».

Развитие энергоситемы Китая в целом является «уникальным примером грамотного подхода», считает Сечин. Сегодня на долю страны приходится треть мировых инвестиций в энергетический сектор, и, по оценке главы «Роснефти», Китай уверенно движется к полной энергонезависимости, формируя устойчивый энергобаланс, опирающийся на собственные ресурсы. «Нет сомнений, принимая во внимание упорство и профессионализм китайских товарищей, что они в обозримом будущем добьются искомого результата, что превратит Китай из импортера энергоносителей в крупного экспортера энергии», — заявил Сечин.

При этом, хотя в КНР усиленно развивается отрасль возобновляемых источников энергии, страна никогда не отказывалась от ископаемого топлива. Однако такие усилия по укреплению собственной энергобезопасности вызывают «шквал критики, часто замаскированной под заботу об экологии», отметил глава «Роснефти».

Вместе с тем без ресурсной базы России, Венесуэлы и Ирана невозможен переход к новому облику мировой энергетики, считает Сечин. От поставок этих стран напрямую зависит мировая энергобезопасность, так как на них приходится треть мировых запасов жидких углеводородов и 15% мировой добычи. Реальный вклад России в мировую экономику пропорционален ее доле в мировом ресурсном балансе, оценил он. Но страна уже несколько лет находятся в условиях беспрецедентного санкционного давления.

«Вернемся к началу нашей дискуссии. Добыв руно, аргонавты вернулись в Грецию, однако счастья как не было, так и нет. Но в чем же смысл мифа, если за злом следует только зло, и благие намерения превращаются в свою противоположность? Возможно, смысл в том, что золотое руно, полученное преступным путем, не приносит счастья, а зло всегда порождает зло. Чуда не случится», — резюмировал глава «Роснефти».