Сечин сообщил, что майнинг крипты обогнал по затратам энергии Польшу

Пример криптовалют показывает степень влияния цифровизации на мировую энергосистему, отметил Сечин. По его оценке, энергопотребление при добыче биткоина превосходит уровень потребления Польши

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Энергопотребление при майнинге биткоина превысило уровень потребления Польши, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на ПМЭФ.

«Менее чем за десять лет они [криптовалюты] превратились в самостоятельную отрасль, которая сегодня потребляет ресурсы наравне с целыми государствами», — отметил он.

По словам Сечина, пример криптовалют демонстрирует степень влияния цифровизации на мировую энергосистему. Он добавил, что цифровая революция повлияет в том числе на нефтегазовую отрасль, отрасль хранения данных и кибербезопасность.

Согласно исследованию Центра альтернативных финансов (CCAF) при Кембриджской школе бизнеса, годовое потребление электроэнергии майнерами биткоина составляет около 138 ТВт/ч, что примерно соответствует 0,5% от общего мирового энергопотребления.

При этом за три года увеличилась доля устойчивых источников энергии, используемых при майнинге: если в 2022 году она оценивалась в 37,6%, то к апрелю 2025-го их доля составила 52,4%. Данные, на которых основано исследование, охватывают около 48% мирового майнинга.

В России с 1 ноября 2024 года все юрлица и ИП, добывающие криптовалюту, обязаны регистрироваться в специальном реестре Федеральной налоговой службы (ФНС). Физлицам этого делать не нужно, если они занимаются майнингом, используя электроэнергию не более чем на 6 тыс. кВт⋅ч в месяц.