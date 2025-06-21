 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
ПМЭФ-2025 ,  
0 

Сечин сообщил, что майнинг крипты обогнал по затратам энергии Польшу

Сечин: объем энергопотребления майнинга крипты выше, чем у всей Польши
Сюжет
ПМЭФ-2025
Пример криптовалют показывает степень влияния цифровизации на мировую энергосистему, отметил Сечин. По его оценке, энергопотребление при добыче биткоина превосходит уровень потребления Польши
Биткоин/Доллар BTC/USD 103 990,000 +0,61% Купить
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

Энергопотребление при майнинге биткоина превысило уровень потребления Польши, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на ПМЭФ.

«Менее чем за десять лет они [криптовалюты] превратились в самостоятельную отрасль, которая сегодня потребляет ресурсы наравне с целыми государствами», — отметил он.

По словам Сечина, пример криптовалют демонстрирует степень влияния цифровизации на мировую энергосистему. Он добавил, что цифровая революция повлияет в том числе на нефтегазовую отрасль, отрасль хранения данных и кибербезопасность.

Эксперты назвали наиболее выгодные для майнинга регионы в 2025 году
Бизнес
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

Согласно исследованию Центра альтернативных финансов (CCAF) при Кембриджской школе бизнеса, годовое потребление электроэнергии майнерами биткоина составляет около 138 ТВт/ч, что примерно соответствует 0,5% от общего мирового энергопотребления.

При этом за три года увеличилась доля устойчивых источников энергии, используемых при майнинге: если в 2022 году она оценивалась в 37,6%, то к апрелю 2025-го их доля составила 52,4%. Данные, на которых основано исследование, охватывают около 48% мирового майнинга.

В России с 1 ноября 2024 года все юрлица и ИП, добывающие криптовалюту, обязаны регистрироваться в специальном реестре Федеральной налоговой службы (ФНС). Физлицам этого делать не нужно, если они занимаются майнингом, используя электроэнергию не более чем на 6 тыс. кВт⋅ч в месяц.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию

Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей

В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине

Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару

Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»

Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»

В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону

Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
майнинг биткоин Игорь Сечин ПМЭФ
Материалы по теме
Следственный комитет выявил крупнейшую серую ферму майнеров в Иркутске
Технологии и медиа
Еще три региона попросили ввести запрет на майнинг
Технологии и медиа
В Бурятии и Забайкалье введут круглогодичный запрет на майнинг
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3) Инвестиции, 20 июн, 18:52 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02) Инвестиции, 20 июн, 18:52
«Надо себе давать надышаться». Бизнес — о возвращении западных компаний Экономика, 14:53
Иранский ученый-ядерщик погиб при ударе Израиля вместе с женой Политика, 14:41
Соболенко проиграла 164-й ракетке мира в полуфинале турнира в Берлине Спорт, 14:32
Генерала ВСУ Наева уволили с поста командира тактической группы «Угледар» Политика, 14:31
Как инфляция «съедает» сбережения и как их спасти РБК и ПСБ, 14:30
Причиной смерти Валентины Талызиной стала онкология Общество, 14:25
Сечин сравнил создание нового облика энергетики с поиском золотого руна Бизнес, 14:17
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Операторы связи попросили власти перестать использовать их как доноров Технологии и медиа, 14:07
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
Лукашенко встретился со спецпосланником Трампа по Украине Китом Келлогом Политика, 13:55
Мордашов рассказал об ошибке, которая обошлась ему в $7 млрд Бизнес, 13:46
США подняли бомбардировщики B-2 и направили их в сторону Ближнего Востока Политика, 13:42
Прощание с Валентиной Талызиной состоится в Театре Моссовета Общество, 13:36
Олимпийский чемпион Нагорный заявил, что «неофициально» завершил карьеру Спорт, 13:34