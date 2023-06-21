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Лондон нашел нарушения у помогавшей с «золотыми визами» фирмы россиянина

Лондон нашел нарушения в схеме выдачи виз инвестора в обмен на вложения в российские фирмы
Управляемая россиянином фирма участвовала в проводимой властями Британии программе выдачи «виз инвестора» в обмен на вложения. Выяснилось, что большая часть инвестиций поступала не в британские, а российские компании
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Верховный суд Великобритании выявил нарушения в схеме выдачи «золотых виз» в обмен на инвестиции, которую проводила фирма Maxwell Asset Management, сообщает Bloomberg.

Агентство пишет, что фирмой управляют россиянин и его жена (их имена Bloomberg не приводит). На сайте британского правительства говорится, что юридический адрес компании находится в Лондоне, а руководит ей Дмитрий Кирпиченко; фирма занимается управлением инвестициями. Согласно данным СПАРК, Кирпиченко является гендиректором ООО «Максвелл Капитал Менеджмент» и членом совета директоров ПАО «Армада», которая предоставляет услуги организациям в сфере ИТ.

В Соединенном Королевстве в 1994 году запустили программу «визы инвестора», которая позволяет людям из других стран получить вид на жительство в этой стране в обмен на вложения в британские компании. В программе приняла участие Maxvell; как пишет Bloomberg, она предлагала инвесторам ссуды в рамках их заявки на визу. Большая часть полученных от инвесторов денег вкладывалась не в британские, а российские компании, «что фактически противоречит целям программы», отметило агентство.

Верховный суд пришел к выводу, что предложенная Maxvell схема не соответствовала иммиграционным правилам. При этом из предыдущего судебного решения (когда оно было вынесено, не уточняется) следовало, что нарушений в деятельности компании нет. Судебное разбирательство было инициировано МВД Великобритании.

Maxwell Assets Management сотрудничала с Astons (компания оказывает юридическую и консультационную поддержку для получения ВНЖ и гражданства за инвестиции), она помогала открыть зарубежный счет и перевести на него крупную сумму, сообщал в 2014 году «Коммерсантъ-United Kingdom». Компания получила лицензию британского Управления по финансовому регулированию и надзору (Financial Conduct Authority, FCA) и проводила операции также в странах ЕС и Швейцарии.

Решение Верховного суда может создать прецедент и повлиять на другие схемы, при помощи которых иностранные инвесторы, в частности китайские, получали визы инвестора «окольным путем», пишет агентство.

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В феврале 2022 года Британия закрыла действующую с 2008 года программу «золотых виз» на фоне опасений по поводу притока незаконных российских денег. Bloomberg писал, что ею успели воспользоваться десять бизнесменов, попавших под санкции Лондона.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Великобритания Инвестиции визы
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