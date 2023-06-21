Умер один из основателей запрещенного онлайн-букмекера 1xBet

Каршков поехал на плановый осмотр в Швейцарию, где контрастная жидкость для МРТ и само обследование вызвали аллергическую реакцию, сообщил его друг Павел Мунтян (признан иноагентом)

Один из основателей запрещенного в России онлайн-букмекера 1xBet Сергей Каршков умер в возрасте 42 лет. Его смерть РБК подтвердил мультипликатор, сооснователь виртуального государства Фриленд и криптовалюты MFCoin Павел Мунтян (признан иноагентом), узнавший об этом от коллег и общих друзей.

«Поехал в Швейцарию на чекап... Контрастная жидкость для МРТ и последующее МРТ привели сперва к аллергии, потом к коме, а потом к смерти», — написал Мунтян в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Ранее о смерти Каршкова сообщил со ссылкой на источники портал «Рейтинг Букмекеров. StarHit пишет, что Каршков мог умереть в своем доме на Кипре из-за остановки сердца.

В 2020 году СК сообщил, что в организации онлайн-букмекера 1xBet подозреваются Роман Семиохин, Дмитрий Казорин и Сергей Каршков. Они являются фигурантами в уголовном деле, возбужденном по фактам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК («Незаконная организация и проведение азартных игр», максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет).

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