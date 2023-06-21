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Проект строительства моста через Лену подешевел почти на ₽50 млрд

Глава Якутии: Стоимость строительства моста через Лену в Якутске уменьшена на ₽46 млрд
Проект строительства моста через Лену в Якутии подешевел на 26%, до 130 млрд руб. На снижении его стоимости настаивал вице-премьер Марат Хуснуллин. Пока траты на мост не заложены в федеральный бюджет на 2023–2025 годы
Река Лена в Якутске
Река Лена в Якутске (Фото: Вадим Скрябин / ТАСС)

Стоимость строительства моста через реку Лена в Якутске, который планирует реализовать подрядная группа ВИС совместно с «Ростехом» и Сбербанком, снизилась на 46 млрд руб. — с 176 млрд до 130 млрд руб. Об этом РБК рассказал глава Якутии Айсен Николаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума и подтвердил представитель группы ВИС.

Пересмотр проекта выполнен по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина (курирует стройку в федеральном правительстве), пояснил РБК министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев. «Мы, во-первых, пересмотрели все решения, связанные с подъездными путями. То есть там были, как мы потом уже в ходе работы выяснили, все-таки завышенные оценки по насыпям, по ширине и так далее», — сказал Николаев. По его словам, из проекта убрали «различные излишества».

Пресс-служба группы ВИС сообщила 10 июня о том, что совместно с генпроектировщиком проекта «Институтом Гипростроймост — Санкт-Петербург» и правительством Якутии скорректировала проект Ленского моста и направила его на рассмотрение в Главгосэкспертизу. Но тогда в группе не уточняли, насколько снижена его стоимость. «Корректировка проектных решений проходит в рамках экспертного сопровождения. Главгосэкспертиза в тесном сотрудничестве с проектировщиком и заказчиком отрабатывает все рабочие моменты», — отметили в пресс-службе Главгосэкспертизы. Дальнейшие решения по проекту будут приниматься после заключения этого ведомства, добавили в аппарате Хуснуллина.

Зачем нужен мост через Лену

Строительство моста через Лену обсуждается с 1985 года. Якутск — единственный из административных центров регионов России, у которого нет круглогодичного наземного транспортного сообщения с выходом на федеральные трассы. Мост должен соединить восточную и западную части Якутии, между которыми летом нет сухопутного сообщения. Зимой дорога здесь проходит прямо по льду Лены. По оценке Центра стратегических исследований при главе Якутии, запуск моста может привести к ежегодному росту ВРП Якутии на 3%. Кроме того, этот проект позволит соединить Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали (БАМ) с Северным морским путем.

Почему власти забраковали прежний проект

В 2020 году, когда группа ВИС и «Ростех» заключили концессионное соглашение на строительство моста с правительством Якутии, его стоимость оценивалась в 83,4 млрд руб. Весной 2021 года Хуснуллин поручил ее снизить, после этого Николаев сказал, что для строительства необходимо лишь 68,5 млрд руб. Но осенью 2022 года стало известно о том, что стоимость строительства моста может вырасти вдвое, до 176 млрд руб., — проект с такими параметрами на госэкспертизу направили региональные власти. Удорожание было связано с въездом на мост с правого берега Лены. Первоначально предполагалось, что для возведения этого въезда будет частично засыпана пойма реки, но при испытаниях выяснилось, что это может привести к затоплению населенных пунктов. Тогда в проект был включен более дорогостоящий вариант — строительство эстакады.

На научно-техническом совете Росавтодора правительству Якутии, «Институту Гипростроймост — Санкт-Петербург» и ВИС было рекомендовано продолжить проработку вариантов сокращения стоимости проекта, провести сопоставление цен со схожими объектами и представить результаты этого анализа «в кратчайшие сроки». Хуснуллин также в очередной раз поручил пересмотреть бюджет проекта.

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В итоге в октябре 2022 года был расторгнут договор на проведение государственной экспертизы этого проекта. Тогда в ВИС уточняли, что договор расторгнут из-за замечаний к конструктивным решениям, а не из-за высоких затрат. Но в группе подтвердили, что совместно с региональными властями проводят работы и по оптимизации его стоимости.

Удастся ли теперь построить мост

Осенью 2021 года к группе ВИС и «Ростеху» присоединился Сбербанк, который получил 25,1% в проекте строительства моста через Лену и открыл под него кредитную линию на 25 млрд руб. Для строительства также планируется привлечь деньги из федерального и регионального бюджетов.

Схема финансирования проекта, как и сроки (ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2027 — начало 2028 года), осталась без изменений, утверждают в пресс-службе ВИС. «Схема финансирования проекта заложена в условиях этого соглашения и на данный момент не менялась: 50% — средства федерального бюджета, 30% — средства концессионера и 20% — средства бюджета Республики Саха (Якутия)», — отметили там. «Как только будет окончательная цена, мы будем ставить вопрос о федеральном финансировании. Все равно мы настаиваем на 50-процентном софинансировании, это 65 млрд руб.», — подтвердил Сивцев.

«Требования по сокращению расходов удовлетворены. Фактически это та самая разумная оптимизация, которая должна применяться к приоритетным проектам», — отмечает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. С учетом существенной оптимизации расходов на реализацию проекта текущий формат позволяет говорить о том, что проблем с финансированием не возникнет, даже с учетом текущей нагрузки на бюджет объем финансирования выглядит вполне подъемным, считает он. Тем более что первые крупные инвестиции предполагаются не раньше конца 2024 года, основную массу средств планируется вложить уже в 2025–2027 годах. Таким образом, 2023–2024 годы, которые окажутся для бюджета наиболее сложными, этот проект не затрагивает, полагает эксперт.

Сейчас правительству нужно заниматься «концентрацией [бюджетных ресурсов] на определенных направлениях» и думать над приоритизацией расходов, заявил 15 июня первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его оценкам, «экспертно» можно было бы сократить 10–15% расходов. Законом о бюджете предусмотрены федеральные расходы в объеме 29 трлн руб. на 2023 год (то есть 10% — это ориентировочно 2,9 трлн руб.). При этом расходы на мост через Лену не заложены в федеральный бюджет на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов.

Власти уже откладывали многие инфраструктурные проекты из-за нехватки финансирования, например автомобильную трассу Джубга — Сочи стоимостью 1,5 трлн руб. «Самое главное, государству определить приоритеты. Сегодня он (проект строительства трассы Джубга — Сочи. — РБК), наверное, не в приоритете, — заявил 16 июня в интервью РБК глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко. — Мы реализовывать его готовы, финансовую модель совместно рассмотрим. [Но без федерального бюджета] его реализовать практически невозможно».

В пресс-службе Минфина перенаправили вопросы РБК о проекте Ленского моста в Минтранс. РБК направил запросы в пресс-службы Минтранса, Сбербанка и «Ростеха».

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Компании
Мария Бородаевская Мария Бородаевская, Артём Кореняко Артём Кореняко
Якутия Марат Хуснуллин Айсен Николаев
СБЕРБАНК РОССИИ ВИС
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