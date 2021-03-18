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СМИ узнали об использовании канцлером Австрии частного самолета Фирташа

Курц вернулся из Израиля, где провел рабочую встречу, на частном самолете. По информации СМИ, лайнер связан с компанией украинского миллиардера, выдачи которого США добиваются от Австрии с 2014 года
Себастьян Курц
Себастьян Курц (Фото: Imago images / SKATA / ТАСС)

Канцлер Австрии Себастьян Курц воспользовался частным самолетом компании, которая связана с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, сообщил портал ZackZack.

По его информации, Курц после рабочего визита в Израиль 4 марта вернулся с австрийской делегацией в Вену на арендованном самолете Embraer Legacy 600 (номер OE-IRK). После высадки Курца самолет направился в Киев.

Авторы статьи ссылаются на соглашение, заключенное в ноябре 2017 года между связанной с Фирташем компанией Ukrinvest Holding AG с офисом в Вене и венской компанией Avcon Jet AG. В документе говорится, что Avcon отвечает за эксплуатацию Embraer 600 Legacy с номером OE-IRK.

«Это абсолютно стандартный процесс бронирования индивидуальных авиаперелетов через такие компании, как Avcon Jet. Нам неизвестно, кому принадлежит соответствующий самолет, и это не имеет значения», — заявили ZackZack в канцелярии главы правительства Австрии.

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Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ

PR-менеджер Фирташа Даниэль Капп сообщил журналистам портала, что самолет принадлежит «компании, которую можно отнести к Фирташу, но которая управляется автономно третьей стороной».

Фирташ — основатель и владелец Group DF, группы компаний с активами в энергетике, банковском секторе и химической промышленности. С 2014 года он находится в Австрии, где продолжаются судебные процессы о его экстрадиции в США.

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За время жизни в Австрии Фирташ сблизился с политической элитой страны, пишет ZackZack. По информации портала, бизнесмен живет на вилле, принадлежащей спонсору правящей Австрийской народной партии, а в его юридической команде работает бывший министр юстиции Австрии Дитер Бомдорфер.

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В США, которые требуют экстрадиции бизнесмена, считают, что Фирташ возглавлял преступную группу, которая с 2006 года заплатила не менее $18,5 млн взяток для получения лицензий на добычу титанового сырья в индийском штате Андхра-Прадеш. Титан планировали поставлять американской самолетостроительной корпорации Boeing, но сделка не состоялась.

По данным следствия, Фирташ и его предполагаемые сообщники использовали американские банки для осуществления коррупционных денежных переводов. В переговоры была вовлечена американская корпорация, а преступная деятельность якобы совершалась в том числе на территории США.

Автор
Виктория Полякова
Дмитрий Фирташ Себастьян Курц Австрия Украина
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