СМИ узнали об использовании канцлером Австрии частного самолета Фирташа

Курц вернулся из Израиля, где провел рабочую встречу, на частном самолете. По информации СМИ, лайнер связан с компанией украинского миллиардера, выдачи которого США добиваются от Австрии с 2014 года

Себастьян Курц (Фото: Imago images / SKATA / ТАСС)

Канцлер Австрии Себастьян Курц воспользовался частным самолетом компании, которая связана с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, сообщил портал ZackZack.

По его информации, Курц после рабочего визита в Израиль 4 марта вернулся с австрийской делегацией в Вену на арендованном самолете Embraer Legacy 600 (номер OE-IRK). После высадки Курца самолет направился в Киев.

Авторы статьи ссылаются на соглашение, заключенное в ноябре 2017 года между связанной с Фирташем компанией Ukrinvest Holding AG с офисом в Вене и венской компанией Avcon Jet AG. В документе говорится, что Avcon отвечает за эксплуатацию Embraer 600 Legacy с номером OE-IRK.

«Это абсолютно стандартный процесс бронирования индивидуальных авиаперелетов через такие компании, как Avcon Jet. Нам неизвестно, кому принадлежит соответствующий самолет, и это не имеет значения», — заявили ZackZack в канцелярии главы правительства Австрии.