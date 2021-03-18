СМИ узнали об использовании канцлером Австрии частного самолета Фирташа
Канцлер Австрии Себастьян Курц воспользовался частным самолетом компании, которая связана с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, сообщил портал ZackZack.
По его информации, Курц после рабочего визита в Израиль 4 марта вернулся с австрийской делегацией в Вену на арендованном самолете Embraer Legacy 600 (номер OE-IRK). После высадки Курца самолет направился в Киев.
Авторы статьи ссылаются на соглашение, заключенное в ноябре 2017 года между связанной с Фирташем компанией Ukrinvest Holding AG с офисом в Вене и венской компанией Avcon Jet AG. В документе говорится, что Avcon отвечает за эксплуатацию Embraer 600 Legacy с номером OE-IRK.
«Это абсолютно стандартный процесс бронирования индивидуальных авиаперелетов через такие компании, как Avcon Jet. Нам неизвестно, кому принадлежит соответствующий самолет, и это не имеет значения», — заявили ZackZack в канцелярии главы правительства Австрии.