«Нафтогаз» допустил новый суд с «Газпромом» по платежам за транзит

В компании также указали, что еще не получили от «Газпрома» оплату за транзит газа в июне

Фото: РИА Новости

В «Нафтогазе» не исключают новый суд с «Газпромом» по поводу платежей за транзит газа. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы украинской компании Юрия Витренко.

«Похоже на то, что у нас начинается спор относительно транзита газа через Украину, и похоже на то, что у нас будет новый арбитраж между «Нафтогазом» и «Газпромом» по поводу транзита и платежей за транзит», — сказал глава «Нафтогаза».

По словам Витренко, «Нафтогаз» еще не получил оплаты «Газпромом» транзита газа за следующий месяц.

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

Стокгольмский арбитраж в феврале 2018 года вынес решение по иску «Нафтогаза» к «Газпрому», согласно которому российская компания должна выплатить компенсацию за недопоставку в рамках контракта на транзит газа в Европу. Тот подал апелляцию, однако президент Владимир Путин, назвав вердикт политическим, признал, что Россия «должна из него исходить». В декабре 2019 года «Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд.

При этом «Нафтогаз» и «Газпром» заключили пятилетний договор о транзите газа в Европу, срок которого истекает в декабре 2024-го. За это время «Газпром» должен прокачать через Украину 225 млрд куб. м газа, в том числе 65 млрд куб. м в 2020-м и по 40 млрд куб. м каждый следующий год.

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После начала военной украинские власти неоднократно сообщали о штатном транзите российского газа через территорию Украины. Экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев ранее говорил, что прокачка газа через Украину будет продолжаться до тех пор, пока это «технически возможно».