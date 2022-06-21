«Коммерсантъ» узнал о предложении «Роснефти» расширить ИТ-льготы

По данным газеты, Сечин обратился к Мишустину с предложением расширить ИТ-льготы на многопрофильные компании, к которых есть ИТ-бизнес. По данным «Коммерсанта», льготы в том числе затронут дочку «Роснефти» «РН-БашНИПИнефть»

Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС

«Роснефть» предложила правительству установить налоговые льготы для многопрофильных компаний, у которых есть ИТ-бизнес, в том числе для некоторых своих дочерних структур. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее письмо главы «Роснефти» Игоря Сечина премьеру Михаилу Мишустину.

В документе предлагается распространить льготную ставку налога на прибыль на многопрофильные организации, которые ведут ИТ-деятельность, и снизить для них ставки страховых взносов. Линейка наукоемкого ПО «Роснефти» состоит из 24 программных продуктов, 16 из которых внедрены, а остальные — в стадии разработки и опытной эксплуатации, указывает Сечин. Такое ПО, по данным «Коммерсанта», разрабатывает и внедряет «РН-БашНИПИнефть».

Сейчас компании, у которых доля выручки от ИТ-бизнеса составляет не менее 90%, а ПО аккредитовано Минцифры, могут претендовать на льготы по налогу на прибыль и снижение страховых взносов.

Расширение сферы применения льгот поможет предотвратить схлопывание собственных ИТ-кластеров компаний, сохранить рабочие места и экспертизу, заявила изданию глава отдела маркетинга Cross Technologies Юлия Заря.

Президент НП «Руссофт» Валентин Макаров, напротив, полагает, что с точки зрения политики государства расширение категорий компаний, которые могут претендовать на льготы разработчиков ПО, «не представляется правильным». По его мнению, лучшим вариантом было бы стимулировать вывод разработчиков ПО из внутренних ИТ-департаментов крупных компаний в самостоятельные.

В конце мая Минцифры предложило упростить критерии для получения льгот в рамках налогового маневра: на участие в нем смогут претендовать аккредитованные ИТ-компании с долей доходов от ИТ-деятельности в размере 70% и без ограничений по численности персонала, узнал РБК. Проектом предлагается расширить состав доходов, которые могут учитываться при расчете 70-процентной доли: это реализация разработанных компанией экземпляров компьютерных программ или баз данных, передача исключительных прав на них, предоставление к ним удаленного доступа через интернет, оказание услуг по разработке и др.

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Для ИТ-компаний в России также предусмотрен ряд льгот. В частности, в 2021 году вступили в силу изменения, получившие неофициальное название «налоговый маневр в ИТ». Он предполагает выплаты пониженных страховых взносов (7,6% вместо 14%) и налога на прибыль всего 3% вместо 20%. Претендовать на льготы могут компании, у которых не менее 90% доходов идет от разработки софта и баз данных, есть аккредитация как ИТ-компании, а штат превышает семь человек.

В конце февраля этого года Минцифры также предложило пакет из десяти мер для удержания в стране ИТ-специалистов. Кроме льготной ипотеки в пакет вошло предложение освободить всех сотрудников ИТ-компаний от уплаты НДФЛ на три года, а сами компании — от уплаты налога на прибыль, предоставить отсрочку от призыва на военную службу, ввести процедуру упрощенного получения разрешения на работу и вида на жительство для иностранцев и так далее.

В конце марта правительство утвердило порядок отсрочки от службы в армии для специалистов в области информационных технологий. Ее смогут получить люди до 27 лет, имеющие высшее образование и работающие в компании не менее года. Позже власти также одобрили упрощение процедур трудоустройства иностранных ИТ-специалистов.