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Бизнес ,  
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В Минпроме заявили, что металлурги не должны финансировать программу РЖД

В Минпромторге выступили против финансирования инвестпрограммы РЖД металлургами
Инвестпрограмма РЖД не должна финансироваться за счет металлургических компаний, заявил РБК замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Поэтому им будут предоставлены субсидии на перевозку товаров на экспорт
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Фото: Lukas Schulze / Getty Images
Фото: Lukas Schulze / Getty Images

Металлургическая отрасль находится в тяжелой ситуации из-за западных санкций, поэтому компаниям сложно платить по тарифам РЖД, которые были повышены в июне на 11%. Об этом РБК сказал в кулуарах ПМЭФ-2022 замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Раньше тарифы РЖД всегда индексировались только на уровне инфляции за предыдущий год, напомнил он.

Правительство с 1 июня повысило грузовые тарифы РЖД на 11%, чтобы в том числе компания могла финансировать свою инвестпрограмму, которая включает расширение Восточного полигона (Транссиба и БАМа) — основного направления для экспорта российских товаров в Азию.

«Конечно, инвестиционная программа РЖД необходима, потому что без нее у нас не будет транспортных артерий. Но почему за счет металлургов? — удивляется Евтухов. — Нет других источников поддержки РЖД для выполнения инвестпрограммы? Денег нет? Есть деньги».

Накануне Евтухов заявил, что металлургическим компаниям вернут возможность получать компенсации логистических затрат при экспорте, право на которые они потеряли в августе 2021 года. Возвращение этих субсидий — это в том числе реакция на повышение железнодорожного тарифа, пояснил РБК замминистра. «Субсидирование логистических расходов, тарифа на перевозку продукции на экспорт у нас существовала давно. Однако потом у металлургов пошли «жирные» годы, отрасль получала огромные нормы прибыли (в том числе на внутреннем рынке). Поэтому мы их вывели из этой системы», — сказал он.

Почему металлургам понадобились субсидия

В марте 2022 года в ответ на начало военной операции на Украине ЕС ввел запрет на импорт широкой номенклатуры стальной продукции из России. Вскоре после этого металлурги заявили, что должны будут переориентировать на восточное направление около 4 млн т стальной продукции в год. Но им пришлось делать большие скидки — до 25% и выше.

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Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

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«Сейчас у металлургов сложности, потому что логистика, как внутри страны, так и при отправке товара на экспорт, подорожала. Надо осваивать новые рынки, транспортное плечо увеличилось, рубль укрепился, цены на стальную продукцию снизились. На экспорте клиенты требуют премию за то, что покупают продукцию», — перечисляет проблемы производителей Евтухов.

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов, чья компания была крупнейшим экспортером стальной продукции из России в Европу, заявил, что при текущем курсе рубля экспорт стальной продукции является убыточным. На слишком высокий курс рубля жаловалась в мае и ассоциация «Русская сталь» (объединяет крупнейшие российские компании черной металлургии, в том числе «Северсталь», ММК, НЛМК и Evraz).

Курс на уровне 70 руб. за доллар позволяет поставлять продукцию металлургии на экспорт с минимальной эффективностью, ниже — уже убыток, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров журналистам в пятницу, 17 июня. Официальный курс ЦБ на этот день составлял 56,87 руб. за доллар. «Поэтому мы решили, что надо бы возобновить для металлургов возможность получать эту логистическую субсидию — для тех, кто захочет», — говорит Евтухов.

В августе 2021 года правительство утвердило новые параметры распределения субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат на транспортировку продукции на экспорт, исключив из числа получателей металлургические компании.

Снизят ли налоги металлургов

Помимо крепкого рубля, «Русская сталь» в мае указывала на высокие налоги и сократившийся спрос на внутреннем рынке, из-за чего компании вынуждены сокращать производство. Мордашов заявил 17 июня, что «Северсталь» уже сократила выпуск продукции на 25–30%. В мае о снижении выпуска стали на 40% сообщал Магнитогорский металлургический комбинат.

С января 2022 года для изъятия сверхдоходов у металлургов в России были введены акцизы на жидкую сталь и новые формулы расчета НДПИ для коксующегося угля и железной руды. Формулы расчета в этих новых налогах включают международные котировки. «Акциз на сталь — это «налог на роскошь» для металлургов. Роскоши сегодня нет», — отмечает Евтухов. Но первые пять месяцев 2022 года у металлургов были «неплохие», напоминает он. «Сейчас падение только началось — и объемов потребления, и объемов производства, поэтому договорились помониторить июнь и посмотреть, что будет с показателями, какой будет тренд. Если снижение окажется значительным, будем настаивать на том, что акциз надо отменять. Это важный вопрос».

Власти начали обсуждать обнуление акциза для металлургов
Бизнес
Фото:Александр Коркка / РИА Новости

Как рассказывали РБК в аппарате вице-премьера Юрия Борисова, курирующего промышленность, в правительстве сейчас обсуждаются различные варианты поддержки, в том числе обнуление или корректировка акциза на сталь. Но против значительных налоговых послаблений выступает Минфин. В ведомстве неготовы отказаться от акциза на сталь, но допускают корректировку формулы в части базиса расчета и цены отсечения, рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов 16 июня. Решение по акцизу может быть принято уже к осенней сессии Госдумы, отметил он.

Минпромторг также настаивает на том, чтобы вернуть систему расчетов НДПИ на уголь и руду на уровень 2021 года. Но Минфин считает это «нецелесообразным», сказал Сазанов. Цены на это сырье сейчас «очень хорошие», пояснил он. При этом ведомство допускает привязку формул расчета этих налогов к другим котировкам, так как у российских компаний изменились рынки сбыта.

Авторы
Теги
Надежда Синцова
РЖД логистика металлургия Минпромторг

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