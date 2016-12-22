Сечин расстроился из-за цен на бензин

Повышение цен на бензин беспокоит главу «Роснефти» Игоря Сечина как автомобилиста, сказал он на годовом собрании акционеров компании в Красноярске, сообщает корреспондент РБК.

«Меня тоже как автомобилиста она (цена) расстраивает, но если государство увеличивает акцизы на бензин, то при чем тут компании?» — заявил глава «Роснефти», отвечая на вопрос одного из акционеров.

По словам Сечина, цены на бензин растут из-за повышения стоимости нефти на мировом рынке, увеличении затрат на транспорт и девальвации рубля. «Переработка становится непривлекательной, и мы эту нагрузку вынуждены брать на себя», — сказал он.

Рост цен на бензин начался в мае, тогда они повысились на 5,6% по сравнению с апрелем и на 7,2% с начала 2018 года. Для того чтобы остановить увеличение стоимости бензина, в правительстве с 1 июня понизили акцизы на топливо.