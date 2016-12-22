Сечин предупредил о дефиците нефти в ближайшие 10 лет

В ближайшие 10 лет растущий спрос на нефть приведет к дефициту на мировом рынке, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на годовом собрании акционеров в Красноярске, сообщает корреспондент РБК.
«Сегодня рынок достаточно единодушен в оценке того, что в ближайшие десять лет нас ждет структурный дефицит нефти, — ведь растущий спрос на нефть накладывается на падение добычи на истощенных месторождениях мейджеров и эффект снижения ими капитальных вложений за последние пять лет», — сказал Сечин.
По его словам, к 2025 году спрос на нефть может превысить предложение на 700–750 млн т в год. В связи с этим, по словам Сечина, в США и Саудовской Аравии снижают налоговую нагрузку на нефтяников.
Глава «Роснефти» подчеркнул, что в компании обсуждают с властями России определение стимулирования развития нефтяной отрасли и повышение инвестиционной активности занятых в ней компаний.
«Каждый инвестированный рубль дает мультипликативный эффект в размере 5–6 руб. на экономику в регионах реализации проектов, что является ключом для стимулирования экономического роста», — поделился Сечин.
Ранее Россия и Саудовская Аравия предложили странам ОПЕК+ повысить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки в третьем квартале 2018 года из-за роста спроса на сырье. Против увеличения выступили Иран, Ирак и Венесуэла.