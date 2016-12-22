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Сечин рассказал о зарплатах в «Роснефти» ниже среднего уровня
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Сечин рассказал о зарплатах в «Роснефти» ниже среднего уровня
Бизнес, 21 июн, 11:03
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Сечин рассказал о зарплатах в «Роснефти» ниже среднего уровня
Глава «Роснефти» Игорь Сечин не согласился с претензиями одного из акционеров компании, который пожаловался на слишком высокие вознаграждения для менеджеров
Игорь Сечин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В ходе годового собрания акционеров «Роснефти» в Красноярске миноритарий Леонид Пронин заявил, что вознаграждение топ-менеджеров компании должно быть привязано к доходу акционеров, сообщает корреспондент РБК. Пронин высказал мнение, что выплаты руководству завышены. При этом акционер отметил, что таких вознаграждений не должно быть в стране, где пенсии составляют 10–15 тыс. руб. в месяц.

Сечин с миноритарием не согласился. По его словам, зарплата в компании в среднем ниже, чем в частных компаниях. «Наши вознаграждения соответствуют стандартам, принятым в отрасли, и являются открытыми и транспарентными», — сказал глава «Роснефти».

В соответствии с годовым отчетом «Роснефти» за 2017 год менеджеры компании получили 3,9 млрд руб​. Зарплаты при этом составили 643 млн руб., а премии — 1,77 млрд руб. Вознаграждения за участие в работе органов управления — 117 млн руб.

В июне 2016 года, после того как вознаграждение членов правления «Роснефти» увеличилось на миллиард рублей, Сечин заявлял, что зарплата топ-менеджеров в компании должна соответствовать мировому уровню.

«Размер доходов топ-менеджмента соответствует уровню крупных российских компаний и должен быть сопоставим с уровнем мировых компаний, иначе мы столкнемся с перетоком квалифицированных кадров», — объяснил глава «Роснефти».

По словам Сечина, квалифицированные кадры позволяют компании осуществлять технологические прорывы. Он привел в пример трейдерскую деятельность «Роснефти». «Я считаю, у нас один из лучших трейдингов или лучший среди российских компаний и один из лучших в мире. Попробуйте заинтересовать трейдера маленькой зарплатой, когда у него перед глазами проходят многомиллиардные сделки», — добавил Сечин.
Авторы: Алина Фадеева, Артем Филипенок.
Теги: «Роснефть» , Игорь Сечин
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