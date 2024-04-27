FESCO просит помочь логистам на фоне возврата иностранцев. Что это значит

Глава FESCO Андрей Северилов предложил Владимиру Путину обеспечить приоритет российским логистам при работе в портах страны. Такое решение может привести к дисбалансу спроса и предложения, полагают эксперты

Фото: Владимир Рябчиков / ТАСС

Глава совета директоров транспортной группы FESCO Андрей Северилов попросил президента Владимира Путина ввести приоритет для российских компаний при обслуживании грузовых судов в портах страны. Условиями для внедрения такого механизма должны быть сопоставимые со ставками иностранных операторов цены на логистические услуги.

«Мы встречаем сложности при покупке, при строительстве, при ремонте флота, при бункеровке флота, при обслуживании и страховании флота за рубежом. При этом мы видим, что в условиях ограничения нашей работы в западных портах западные компании начали попытки возвращения на российский транспортный рынок», — рассказал топ-менеджер в рамках XXXIII съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

«В целях безопасности и предотвращения утраты контроля российскими логистическими компаниями над транспортным рынком необходимо разработать механизм приоретизации деятельности российских логистических операторов перед иностранными операторами на транспортных маршрутах через территорию Российской Федерации и согласовании заходов в российские порты при условии предоставления российским транспортным бизнесом равных ценовых условий», — заявил Северилов.

Швейцарская компания Mediterranean Shipping Company (MSC), как рассказал президенту топ-менеджер, «начинает активно работать на российском рынке». «А нам вход в зарубежные рынки запрещен, мы позволяем швейцарской компании работать в России. Считаем, что это некорректно», — пожаловался Северилов.

«Надо подумать, — отреагировал Путин на предложение. — Нам не всегда выгодно действовать по принципу талиона <...> нам нужно смотреть — что нам выгодно, а что невыгодно в целом для экономики». Но «постановку вопроса» — о приоритезации — президент все же назвал «правильной».

Что известно про MSC

MSC Group — крупнейший контейнерный перевозчик в мире, была основана в 1970 году. По собственным данным группы, ее флот включает 800 судов и 300 маршрутов. В России компания работает с 1998 года. С 2001 по 2014 год представительство MSC в России и странах Центральной Азии возглавлял Александр Исурин, в последствии руководивший FESCO и «Трансконтейнером». В марте 2022-го на фоне начала специальной военной операции России на Украине, MSC, а также другие крупнейшие мировые логистические компании Maersk и CMA CGM, заявили о прекращении работы в России. При этом MSC, как указывала компания, оставляла возможность доставки товаров первой необходимости — продовольственных, медицинских и гуманитарных. Уже спустя два месяца контейнеровоз MSC Laura зашел в порт Новороссийска. Сейчас, согласно графику перевозок апреля—мая, уже более десяти судов ожидаются в портах Санкт-Петербурга, Новороссийска и Владивостока.

Согласно данным отчетности ООО «Медитерранеан Шиппинг Компани Русь», на конец прошлого года у компании в России было 247 сотрудников и четыре филиала (Москва, Владивосток, Новороссийск, Екатеринбург; последний, уральский филиал, в конце февраля 2024-го было решено ликвидировать). Выручка ООО за прошлый год составила 4,486 млрд руб., для сравнения: в 2022-м оборот составлял 4,329 млрд руб., а в допандемийном 2019-м — 1,902 млрд руб. Структура выручки в 2023-м практически не изменилась по сравнению с 2022-м: основной оборот (2,427 млрд руб.) формируют услуги по транспортировке контейнеров наземными видами транспорта, а также услуги по оформлению сопроводительной документации для перевозки грузов и организации работы на территории контейнерных терминалов (1,7 млрд руб.).

Как утверждает источник РБК, знакомый с причинами упоминания MSC топ-менеджером FESCO на мероприятии РСПП, «швейцарская компания действительно начала восстанавливать активность в России». «Но предлагаемая компанией стоимость или ниже ставок российских операторов, или выставляется с учетом скидок для восстановления портфеля контрактов. Все это, безусловно, переходит в факторы рисков для логистов в России», — объясняет обеспокоенность FESCO собеседник РБК. В самом FESCO после доклада Северилова дополнительных пояснений не дали.

Открытых данных о тарифах MSC на морские перевозки для российских портов сейчас нет. В 2022-м в России ставки превышали мировые уровни на фоне оттока крупнейших международных операторов. По данным Элины Кулиевой, директора по корпоративным рейтингам «Эксперт РА», с 2023 года отмечается их снижение, глобальный рынок «нормализовался».

По состоянию на апрель 2024-го обе компании, MSC и FESCO, оказывают логистические услуги во всех крупнейших российских портах — Владивосток, Санкт-Петербург, Новороссийск, Петропавловск-Камчатский. Преимущественно FESCO транспортирует грузы в азиатском направлении, в частности в Китай, в то время как MSC обслуживает в основном западное направление с возможностью осуществлять логистику через европейские порты. Основная конкуренция происходит в Дальневосточном и Новороссийском портах, отмечает Кулиева.

При принятии решений нельзя забывать о том, что любое вмешательство в рыночные механизмы саморегуляции в подавляющем большинстве случаев приводит к дисбалансу спроса и предложения, считают в АКРА. Предложенная приоритезация российских компаний при сопоставимых ценах, по оценке Кулиевой, скорее защитит внутренних игроков от снижения и потери объемов контейнерных перевозок, что в целом «выглядит достаточно достижимо» в определенных объемах.

РБК направил запрос в MSC, группу «Дело», «Логопер» (входит в «Фининвест» Александра Кахидзе), SWIFT, а также в Евразийский союз участников железнодорожных грузовых перевозок.