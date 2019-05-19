Поставки чистой российской нефти по «Дружбе» в Польшу начнутся 20 мая

Прокачка чистой российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Польшу начнется в понедельник, 20 мая. Об этом журналистам сообщил министр энергетики России Александр Новак перед заседанием комитета по мониторингу ОПЕК+, передает ТАСС.

«У нас идет нормализация процесса в соответствии с «дорожной картой», — уточнил Новак.

Он добавил, что в настоящий момент также идет процесс нормализации ситуации с нефтью на южном направлении. Так, ожидается, что в течение нескольких дней кондиционная нефть из России начнет поступать в Словакию.

Ранее 19 мая Белоруссия и Россия пришли к договоренности о проекте «дорожной карты» по урегулированию ситуации с поставками российской нефти по трубопроводу «Дружба».

В середине апреля этого года стало известно об ухудшении качества идущей из России по трубопроводу «Дружба» нефти, после чего Белоруссия и ряд других стран приостановили закупки российского сырья по данному маршруту.



