Reuters узнал о попытках продать загрязненную российскую нефть в Китай

По данным агентства, китайским покупателям загрязненная хлорорганикой нефть предлагается со скидкой, доставлять ее в Китай будут на танкерах

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Нефтетрейдеры Vitol и Unipec предлагают своим клиентам в Китае приобрести со скидкой загрязненную при прокачке по трубопроводу «Дружба» российскую нефть, от покупки которой отказались европейские потребители. Об этом сообщает со ссылкой на свои источники агентство Reuters. По его данным, уже в ближайшем будущем Vitol и Unipec планируют отправить в Китай на танкерах около 700 тыс. т загрязненной нефти, что составляет примерно половину ее объема, отправленного за последние недели на экспорт из российского порта Усть-Луга.

Источники Reuters сообщают, что в эти 700 тыс. т включаются 130 тыс. т, загруженных в танкер Sonangol Rangel, вышедший 15 мая из датского Скагена и направляющийся в китайский Инкоу, а также 270 тыс. т, которые в настоящее время принимает на борт в Скагене танкер New Comfort (доставить свой груз он должен в китайский Нинбо. Еще 270 тыс. т загрязненной нефти, по данным Reuters, должен доставить в Инкоу танкер Amyntas.

С какой именно скидкой получат загрязненную российскую нефть китайские потребители, неизвестно. Источники Reuters в среде европейских нефтетрейдеров сообщают, что загрязненную нефть предлагали со скидкой $10–20 с каждого барреля, однако большого интереса в Европе предложение не вызвало. Эксперты отмечают, что для использования загрязненной хлорорганикой нефти на обычных НПЗ ее необходимо разбавлять чистым сырьем в пропорции до 1 к 30. Таким образом, чтобы использовать партию загрязненной нефти, необходимо будет еще 20–30 таких же партий чистой нефти.

«Логистика очень сложная, справиться с ней могут только крупные переработчики», — пояснил Reuters трейдер Сингапура. Другой трейдер, ведущий бизнес с крупными китайскими компаниями, говорит, что для установления окончательной цены необходимо в каждом случае проводить отдельную экспертизу.