Reuters узнал о попытках продать загрязненную российскую нефть в Китай

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,55 -0,23 EUR Бирж. 72,09 -0,14 Brent 72,39 +0,10% USD Нал. 65,12 63,95 EUR Нал. 72,71 71,51 USD ЦБ 64,49 -0,14 EUR ЦБ 71,96 -0,28 EUR/USD 1,1168 +0,0013 BTC/USD Бирж. 7 806,10 -382,90 IMOEX 2 571,65 -0,23% RTSI 1 256,22 +0,12% DJIA 25 706,53 -0,22% Nasdaq 7 722,13 -1,20%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
ТМК ₽67 (+13,67%) прогноз КИТ Финанс к 25.03.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
Hewlett Packard Enterprise $19 (+28,38%) прогноз CFRA к 07.03.20 Купить
Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
ТМК ₽67 (+13,67%) прогноз КИТ Финанс к 25.03.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
Hewlett Packard Enterprise $19 (+28,38%) прогноз CFRA к 07.03.20 Купить
Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 64,49 (-0,14) Quote, 14:12
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 71,96 (-0,28) Quote, 14:12
СК возбудил дело о взятке против замглавы Минсельхоза Краснодарского края Общество, 20:45 Зеленский попросил США ужесточить санкции против России Политика, 20:45 В Австрии после отставки главы МВД развалилось коалиционное правительство Политика, 20:44 Организаторы «Евровидения» ответили на претензии из-за голосов Белоруссии Общество, 20:18 Сборная Швеции по хоккею выиграла пятый матч подряд на чемпионате мира Спорт, 20:13 Reuters узнал о попытках продать загрязненную российскую нефть в Китай Бизнес, 20:01 Канцлер Австрии решил уволить главу МВД после скандала с «россиянкой» Политика, 19:52 Спасатели потушили пожар в автосалоне Hyundai в Кемерово Общество, 19:50 В московском метро задержали ходившего по путям пьяного мужчину Общество, 19:48 Деловой дресс-код Петербургского форума: что надеть, куда пойти РБК и ЦУМ, 19:45 В правительстве одобрили передачу «Росатому» утилизации опасных отходов Бизнес, 19:43 Гройсман заявил о нежелании Зеленского сформировать «новый порядок дня» Политика, 19:34 «Нью-Йорк Рейнджерс» подписали контракт с победителем Кубка Гагарина Спорт, 19:33 Арт-группа «Война» сообщила об аресте ее лидера в Германии Общество, 19:33
«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
0 
Reuters узнал о попытках продать загрязненную российскую нефть в Китай
По данным агентства, китайским покупателям загрязненная хлорорганикой нефть предлагается со скидкой, доставлять ее в Китай будут на танкерах
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Нефтетрейдеры Vitol и Unipec предлагают своим клиентам в Китае приобрести со скидкой загрязненную при прокачке по трубопроводу «Дружба» российскую нефть, от покупки которой отказались европейские потребители. Об этом сообщает со ссылкой на свои источники агентство Reuters. По его данным, уже в ближайшем будущем Vitol и Unipec планируют отправить в Китай на танкерах около 700 тыс. т загрязненной нефти, что составляет примерно половину ее объема, отправленного за последние недели на экспорт из российского порта Усть-Луга.

Источники Reuters сообщают, что в эти 700 тыс. т включаются 130 тыс. т, загруженных в танкер Sonangol Rangel, вышедший 15 мая из датского Скагена и направляющийся в китайский Инкоу, а также 270 тыс. т, которые в настоящее время принимает на борт в Скагене танкер New Comfort (доставить свой груз он должен в китайский Нинбо. Еще 270 тыс. т загрязненной нефти, по данным Reuters, должен доставить в Инкоу танкер Amyntas.

С какой именно скидкой получат загрязненную российскую нефть китайские потребители, неизвестно. Источники Reuters в среде европейских нефтетрейдеров сообщают, что загрязненную нефть предлагали со скидкой $10–20 с каждого барреля, однако большого интереса в Европе предложение не вызвало. Эксперты отмечают, что для использования загрязненной хлорорганикой нефти на обычных НПЗ ее необходимо разбавлять чистым сырьем в пропорции до 1 к 30. Таким образом, чтобы использовать партию загрязненной нефти, необходимо будет еще 20–30 таких же партий чистой нефти.

«Логистика очень сложная, справиться с ней могут только крупные переработчики», — пояснил Reuters трейдер Сингапура. Другой трейдер, ведущий бизнес с крупными китайскими компаниями, говорит, что для установления окончательной цены необходимо в каждом случае проводить отдельную экспертизу.

Бизнес
СМИ узнали об отказе Total и Eni платить за российскую нефть из «Дружбы»

Ранее в понедельник Reuters сообщил, что французская Total и итальянская Eni заморозили платежи за поступающую из России нефть из-за ее загрязнения хлорорганикой.

«Почему вообще кто-то должен платить за такую нефть? Строго говоря, это и не нефть вовсе», — заявил один из собеседников Reuters, знакомый с ситуацией.

В середине апреля 2019 года стало известно о загрязнении хлорорганикой поставляемой из России по трубопроводу «Дружба» нефти, после чего европейские компании приостановили закупки российского сырья.

В середине мая курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что «Транснефть» выплатит компенсации всем, кто «докажет, что у них есть реальные убытки» из-за загрязненной нефти. По оценкам главы Минэнерго Александра Новака, суммарный ущерб от ЧП на «Дружбе» не превысит $100 млн.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Китай
Материалы по теме
СМИ узнали об отказе Total и Eni платить за российскую нефть из «Дружбы»
Бизнес
Козак назвал условие выплат компенсаций от «грязной» нефти в «Дружбе»
Бизнес
Новак оценил общий ущерб от грязной нефти в «Дружбе»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter