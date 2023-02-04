«Яндекс» договорился о покупке 29% в СП с Uber

«Яндекс» договорился о покупке доли Uber в их совместном предприятии

«Яндекс» договорился о покупке 29% в своем совместном предприятии с Uber — компании MLU — примерно за $925 млн. В ближайшее время вопрос о сделке вынесут на рассмотрение правительственной комиссии

Фото: Андрей Любимов / РБК

«Яндекс» договорился выкупить примерно за $925 млн 29% в MLU B.V. — совместном предприятии (СП) компании с Uber. Об этом рассказал источник РБК, близкий к сделке. По его словам, в ближайшее время «Яндекс» подаст документы для рассмотрения условий сделки в правительственную комиссию.

О том, что «Яндекс» готовится приобрести долю Uber в СП, также сообщил Forbes.

MLU владеет бизнесом по перевозке пассажиров «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Драйв» в России, СНГ и других странах.

«Яндекс.Такси» и Uber закрыли сделку по созданию этого совместного предприятия в феврале 2018 года. Инвестиции Uber составили $225 млн, «Яндекса» — $100 млн. Изначально «Яндекс» получил 59,3% СП, Uber — 36,9%, еще 3,8% были зарезервированы под опционы для сотрудников.

В августе 2021 года «Яндекс» объявил об увеличении доли в MLU до 71% (с учетом доли менеджмента), доля Uber снизилась до 29%. «Яндекс» тогда заплатил Uber $1 млрд, из которых $276 млн пришлись на 4,5% долю в MLU, $230 млн — на опцион на приобретение оставшейся доли Uber в СП в течение двух лет. Остальное было платой за доли Uber в компании, развивающей беспилотники, «Яндекс.Еде», «Яндекс.Доставке» и «Яндекс.Лавке», которые выделили из MLU в рамках сделки.

По условиям опциона, который Uber предоставил «Яндексу», если бы он был исполнен в период с 1 июля 2022-го до 1 января 2023-го, то стоимость доли должна была составить $1,852 млрд плюс проценты, если после — $1,93 млрд плюс проценты, говорилось в документах Yandex N.V. (головная компания для группы «Яндекс»).

В отчете Uber за третий квартал этого года отмечалось, что по состоянию на 31 декабря 2021 года справедливая стоимость опциона MLU составляла $193 млн, а к 30 сентября 2022-го она снизилась до $13 млн. Компания зафиксировали чистую прибыль в размере $180 млн от изменения справедливой стоимости за девять месяцев. Представитель «Яндекс.Такси» отказался от комментариев.

По словам источника Forbes, из-за геополитической обстановки Uber решил ускорить продажу доли в СП с «Яндексом», что противоречило правилу опциона, из-за этого прошли новые переговоры о стоимости доли.

Ранее источник РБК рассказывал, что, помимо «Яндекса», на 29% СП, принадлежащие Uber, претендовал владелец Kismet Capital Group Иван Таврин. По словам собеседника, Таврин предлагал выкупить долю Uber за $925 млн, а «Яндекс» — сильно дешевле, поэтому последнему пришлось корректировать свое предложение. Но сам Таврин опровергал эту информацию.

РБК направил запросы в Uber, Минцифры и в Минфин, возглавляющий подкомиссию правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, которая должна рассматривать подобные сделки.