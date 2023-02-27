Правкомиссия одобрила покупку «Яндексом» доли в СП с Uber с дисконтом

Правкомиссия согласовала покупку «Яндексом» доли в СП с Uber с дисконтом не менее 50%

«Яндекс», владеющий 71% в совместном предприятии с Uber, выкупит его долю в 29%. Источник РБК указывал, что сумма сделки — $925 млн. Ранее стоимость доли оценивали в $1,8–2 млрд. СП управляет «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Драйвом»

Фото: Олег Яковлев / РБК

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России согласовала сделку по покупке «Яндексом» доли в совместном предприятии (СП) с Uber, сообщают госагентства со ссылкой на источник, близкий к подкомиссии.

Речь идет о 29% в голландской компании MLU B.V. — она владеет сервисами «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Драйв» в России, СНГ и других странах.

«Де-факто эта сделка согласована. Сделка там хорошая, условия супер по Uber. Подкомиссия уже приняла это решение на прошлой неделе», — сказал собеседник агентств. По его словам, дисконт по сделке — не менее 50% по отношению к оценке стоимости.

РБК направил запрос в «Яндекс.Такси».

Близкий к сделке источник РБК в начале февраля сообщил, что «Яндекс» выкупит долю примерно за $925 млн. На данный момент компания владеет 71% MLU B.V., после покупки доли Uber под ее контроль перейдут 100%.

«Яндекс.Такси» и Uber создали СП в феврале 2018 года. Uber инвестировал в него $225 млн и получил 36,9% акций, «Яндекс» — $100 млн, получив 59,3% акций. Еще 3,8% были зарезервированы под опционы для сотрудников. Стоимость объединенной компании изначально оценивалась в $3,725 млрд.

В августе 2021 года доля «Яндекса» увеличилась до 71% (с учетом доли менеджмента), доля Uber снизилась до 29%. «Яндекс» тогда заплатил Uber $1 млрд, из этой суммы $276 млн пришлись на долю 4,5% в MLU, $230 млн — на опцион на приобретение оставшейся доли Uber в СП в течение двух лет. Остальное было платой за доли Uber в компании, развивающей беспилотники, «Яндекс.Еде», «Яндекс.Доставке» и «Яндекс.Лавке», которые выделили из MLU в рамках сделки.

В сообщении по итогам сделки уточнялось, что «Яндекс» в течение двух лет может выкупить оставшуюся долю Uber в СП за $1,8–2 млрд.