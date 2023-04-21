Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 апреля
EUR ЦБ: 89,46 (+0,09) Инвестиции, 20 апр, 16:27 Курс доллара на 21 апреля
USD ЦБ: 81,62 (-0,04) Инвестиции, 20 апр, 16:27
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:30
«Северсталь» продала единственный актив в ЕС Бизнес, 15:23
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 15:22
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:15
Суд в Москве заочно арестовал главу разведки Украины Политика, 15:13
В Москве 22 апреля закроют для проезда участки двух набережных Авто, 15:12
Первые смартфоны на российской операционной системе создадут в 2023 году Life, 15:10
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Медведев назвал Британию «вечным врагом» после санкций из-за Кара-Мурзы Политика, 15:05
Воевавший на Украине депутат заявил о планах идти на выборы главы Хакасии Политика, 15:04
Fan ID предложили оставить только на матчах повышенной опасности Спорт, 15:00
В четырех районах Севастополя пропал свет Общество, 14:59
Почему производители продуктов в России игнорируют модные пастельные тона Pro, 14:59
От бухгалтерии до геоаналитики: как помочь своему бизнесу развиваться РБК и СберБизнес, 14:59
Карпин объяснил отказ сборной России играть в чемпионате Центральной Азии Спорт, 14:57
Бизнес ,  
0 

«Северсталь» продала единственный актив в ЕС

«Северсталь» Алексея Мордашова продала свой единственный актив в Евросоюзе
«Северсталь» Алексея Мордашова, который находится под санкциями ЕС, продала единственный актив в Европе— дистрибуционное подразделение в Латвии. Сумма сделки не раскрывается, а деньги компания получит лишь после снятия санкций
«Северсталь» CHMF ₽1 016,2 +0,26% Купить
Фото: Александр Коркка / РИА Новости
Фото: Александр Коркка / РИА Новости

Компания «Северсталь», подконтрольная Алексею Мордашову, который с февраля 2022 года находится под санкциями Евросоюза, продала свой единственный актив в ЕС — дистрибуционное подразделение в Латвии Sia Severstal Distribution (SSD). Об этом сообщил покупатель — итальянская Marcegaglia Carbon Steel — и подтвердила пресс-служба «Северстали».

SIA Severstal Distribution (SSD), которая была основана в 1992 году и базируется в Латвии, осуществляла поставки металлопродукции в страны Северной, Центральной и Восточной Европы. Компании принадлежит крупнейший в регионе сервисный центр по переработке плоского металлопроката. На момент введения европейских санкция против Мордашова она обеспечивала около 270 рабочих мест в Латвии и Польше, но из-за ограничений была вынуждена приостановить работу.

Marcegaglia заключила «важную сделку», которая позволяет ей укрепить свою коммерческую структуру — на территории Северной Европы и стран Балтии, на которой она не присутствовала до сих пор, — возобновление деятельности SSD прежде всего на территории Латвии, а также в Польше и на Украине, где дистрибутор владел двумя небольшими торговыми предприятиями, говорится в сообщении итальянской компании. Теперь предприятие переименовано в Sia Marcegaglia Baltics

Marcegaglia не раскрывает сумму сделки, отмечая лишь, что деньги будут заморожены на специальном счете «Северстали» до тех пор, пока не будут отменены европейские санкции, введенные из-за спецоперации России на Украине.

«Санкции ЕС в отношении Алексея Мордашова, по сути, сделали невозможной деятельность нашего дистрибуционного подразделения в Европе», — отмечает пресс-служба российской компании. «Несмотря на эти ограничения, которые мы считаем необоснованными и незаконными, нам важно, чтобы наши коллеги из SIA Severstal Distribution сохранили рабочие места, а активы, которые мы развивали много лет, продолжили работу. Поэтому мы рады передать их в руки нового собственника», — добавили там. Представитель «Северстали» пояснил РБК, что SSD оставалась единственным активом компании в Евросоюзе.

Потери «Северстали» из-за блокировки счетов и складов в результате санкций составили около $400 млн, говорил Мордашов в декабре 2022 года. «Мы, «Северсталь», потеряли $400 млн примерно, чуть больше, застряло в Европе и было арестовано просто в виде товарных запасов, остатков на счетах. Мы их не получим <...> до отмены санкций, пока признаков этого нет», — сказал тогда он.

Читайте на РБК Pro
Фальшивый чек на $10 млн: как комик Джим Керри годами воевал с депрессией
Как растет спрос на золото и что ждать от бумаг российских компаний
Откуда берется зависть и как ее победить — 4 способа
Как нейросеть из собеседника превращается в манипулятора и даже агрессора
Авторы
Теги
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
«Северсталь»
Материалы по теме
Мордашов и семья признаны самыми обедневшими в 2022 году миллиардерами
Бизнес
Мордашов оценил потери «Северстали» из-за санкций в $400 млн
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter