«Северсталь» продала единственный актив в ЕС

«Северсталь» Алексея Мордашова, который находится под санкциями ЕС, продала единственный актив в Европе— дистрибуционное подразделение в Латвии. Сумма сделки не раскрывается, а деньги компания получит лишь после снятия санкций

Фото: Александр Коркка / РИА Новости

Компания «Северсталь», подконтрольная Алексею Мордашову, который с февраля 2022 года находится под санкциями Евросоюза, продала свой единственный актив в ЕС — дистрибуционное подразделение в Латвии Sia Severstal Distribution (SSD). Об этом сообщил покупатель — итальянская Marcegaglia Carbon Steel — и подтвердила пресс-служба «Северстали».

SIA Severstal Distribution (SSD), которая была основана в 1992 году и базируется в Латвии, осуществляла поставки металлопродукции в страны Северной, Центральной и Восточной Европы. Компании принадлежит крупнейший в регионе сервисный центр по переработке плоского металлопроката. На момент введения европейских санкция против Мордашова она обеспечивала около 270 рабочих мест в Латвии и Польше, но из-за ограничений была вынуждена приостановить работу.

Marcegaglia заключила «важную сделку», которая позволяет ей укрепить свою коммерческую структуру — на территории Северной Европы и стран Балтии, на которой она не присутствовала до сих пор, — возобновление деятельности SSD прежде всего на территории Латвии, а также в Польше и на Украине, где дистрибутор владел двумя небольшими торговыми предприятиями, говорится в сообщении итальянской компании. Теперь предприятие переименовано в Sia Marcegaglia Baltics

Marcegaglia не раскрывает сумму сделки, отмечая лишь, что деньги будут заморожены на специальном счете «Северстали» до тех пор, пока не будут отменены европейские санкции, введенные из-за спецоперации России на Украине.

«Санкции ЕС в отношении Алексея Мордашова, по сути, сделали невозможной деятельность нашего дистрибуционного подразделения в Европе», — отмечает пресс-служба российской компании. «Несмотря на эти ограничения, которые мы считаем необоснованными и незаконными, нам важно, чтобы наши коллеги из SIA Severstal Distribution сохранили рабочие места, а активы, которые мы развивали много лет, продолжили работу. Поэтому мы рады передать их в руки нового собственника», — добавили там. Представитель «Северстали» пояснил РБК, что SSD оставалась единственным активом компании в Евросоюзе.

Потери «Северстали» из-за блокировки счетов и складов в результате санкций составили около $400 млн, говорил Мордашов в декабре 2022 года. «Мы, «Северсталь», потеряли $400 млн примерно, чуть больше, застряло в Европе и было арестовано просто в виде товарных запасов, остатков на счетах. Мы их не получим <...> до отмены санкций, пока признаков этого нет», — сказал тогда он.