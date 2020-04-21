Мосбиржа сократит торги апрельским фьючерсом WTI из-за падения цен
Московская биржа приостановит торги ближайшим фьючерсом на нефть WTI в дневную торговую сессию 21 апреля на половину торгового дня, говорится в ее сообщении.
Решение принято для того, чтобы избежать «дополнительных негативных последствий у участников торгов и их клиентов в связи с беспрецедентным падением цен на торгах соответствующим контрактом на NYMEX 20 апреля».
«Ценой исполнения контракта является значение расчетной цены соответствующего фьючерса, которая определяется биржей NYMEX по итогам торгов 20 апреля, и равна минус $37,63 за баррель», — указано в сообщении.
Другие фьючерсы и опционы на нефть марок WTI и Brent будут торговаться без изменений.