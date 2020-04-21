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Мосбиржа сократит торги апрельским фьючерсом WTI из-за падения цен

Мосбиржа 21 апреля приостановит на полдня торги апрельским фьючерсом нефти WTI, чтобы избежать дополнительных негативных последствий после «беспрецедентного падения цен» накануне
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Московская биржа приостановит торги ближайшим фьючерсом на нефть WTI в дневную торговую сессию 21 апреля на половину торгового дня, говорится в ее сообщении.

Решение принято для того, чтобы избежать «дополнительных негативных последствий у участников торгов и их клиентов в связи с беспрецедентным падением цен на торгах соответствующим контрактом на NYMEX 20 апреля».

«Ценой исполнения контракта является значение расчетной цены соответствующего фьючерса, которая определяется биржей NYMEX по итогам торгов 20 апреля, и равна минус $37,63 за баррель», — указано в сообщении.

Другие фьючерсы и опционы на нефть марок WTI и Brent будут торговаться без изменений.

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После введения ограничений в рамках борьбы с пандемией коронавируса в мире упал спрос на нефть. Накануне вечером, 20 апреля, стоимость апрельского фьючерса нефти WTI после падения до нуля впервые в истории стала отрицательной: котировки на NYMEX достигали минус $40,32 за баррель.

На фоне рекордно низких цен президент США Дональд Трамп заявил о намеренее полностью заполнить национальные резервы страны. «Мы рассчитываем направить до 75 млн баррелей в хранилища. Мы сможем полностью заполнить эти нефтехранилища: впервые за долгое время и по правильной цене», — отметил он. По его словам, США также рассмотрят возможность приостановки закупок нефти у Саудовской Аравии.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Мосбиржа, нефть
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