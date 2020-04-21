Мосбиржа сократит торги апрельским фьючерсом WTI из-за падения цен

Мосбиржа 21 апреля приостановит на полдня торги апрельским фьючерсом нефти WTI, чтобы избежать дополнительных негативных последствий после «беспрецедентного падения цен» накануне

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Московская биржа приостановит торги ближайшим фьючерсом на нефть WTI в дневную торговую сессию 21 апреля на половину торгового дня, говорится в ее сообщении.

Решение принято для того, чтобы избежать «дополнительных негативных последствий у участников торгов и их клиентов в связи с беспрецедентным падением цен на торгах соответствующим контрактом на NYMEX 20 апреля».

«Ценой исполнения контракта является значение расчетной цены соответствующего фьючерса, которая определяется биржей NYMEX по итогам торгов 20 апреля, и равна минус $37,63 за баррель», — указано в сообщении.

Другие фьючерсы и опционы на нефть марок WTI и Brent будут торговаться без изменений.