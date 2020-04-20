Эксперты объяснили падение цен на нефть WTI

Падение цены на нефть марки WTI 20 апреля могло носить эмоцональный характер. Об этом РБК сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

«Цены на фьючерсы WTI с поставкой в июне-августе пока торгуются в коридоре $20-30, а в сентябре-декабре — $30-35. То есть рынок верит в постепенное восстановление цен», — отметил эксперт.

По мнению Маринченко, в периоды сильной рыночной «турбулентности» разница в цене между разными сортами нефти и между инструментами с разным сроком поставки могут расти. «Нельзя исключить, что на какое-то время и Brent, и Urals тоже опустятся ниже 10 долларов», — добавил он.

Маринченко считает, что в ближайшее время в мире будет колоссальный профицит нефти. «Падение цен, особенно на физическом рынке, необходимо для его балансировки — чем ниже цены, тем больше проектов снизят или прекратят добычу», — пояснил он.