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Падение цен на нефть ,  
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Эксперты объяснили падение цен на нефть WTI

Роснефть ROSN ₽307,9 -1,91% Купить
Татнефть TATN ₽488,4 -5,42% Купить
Лукойл LKOH ₽4 522,5 -2,11% Купить

Падение цены на нефть марки WTI 20 апреля могло носить эмоцональный характер. Об этом РБК сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

«Цены на фьючерсы WTI с поставкой в июне-августе пока торгуются в коридоре $20-30, а в сентябре-декабре — $30-35. То есть рынок верит в постепенное восстановление цен», — отметил эксперт.

По мнению Маринченко, в периоды сильной рыночной «турбулентности» разница в цене между разными сортами нефти и между инструментами с разным сроком поставки могут расти. «Нельзя исключить, что на какое-то время и Brent, и Urals тоже опустятся ниже 10 долларов», — добавил он.

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Маринченко считает, что в ближайшее время в мире будет колоссальный профицит нефти. «Падение цен, особенно на физическом рынке, необходимо для его балансировки — чем ниже цены, тем больше проектов снизят или прекратят добычу», — пояснил он.

Аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук в беседе с РБК сообщил, что обвал нефти WTI связан еще с тем, что страны-участницы сделки ОПЕК+ пока не сократили добычу.

«Саудовская Аравия так и добывает больше 12 млн барр. в сутки», — заявил Полищук. Он добавли, что саудиты отправили большие объемы нефти в Соединенные Штаты, что в комплексе вызвало падение цен на добываемую в Техасе марку WTI.

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Теги: падение цен на нефть, новости РБК
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