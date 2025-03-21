АТОР и РСТ ответили на данные о «новом разводе» туристов из-за наличных

Туристические ассоциации напомнили россиянам о необходимости соблюдать осторожность при обмене иностранной валюты за рубежом. Они советуют не использовать для этого мессенджеры, так как это распространенный способ мошенничества

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В Ассоциации туроператоров России (АТОР) и в Российском союзе туриндустрии (РСТ) рекомендовали туристам воздержаться от обмена валюты за рубежом в мессенджерах, чатах и соцсетях. Об участившихся случаях мошенничества, с которыми сталкиваются находящиеся за границей российские туристы, желающие получить наличную иностранную валюту в обмен на переводы с российских карт, сообщил телеграм-канал Shot, назвав это «новым разводом» туристов, у которых закончились наличные за рубежом.

Проблема не нова, и такие случаи происходят периодически по неосмотрительности туристов, отметили РБК в АТОР. В ассоциации напоминают, что нельзя пользоваться подобными «услугами» сомнительных людей в мессенджерах, чатах и соцсетях. «Об этом туроператоры всегда предупреждают путешественников. Организованные туристы на отдыхе за рубежом всегда могут обратиться за помощью в поиске проверенных пунктов обмена валюты к отельному гиду принимающей компании-туроператора», — добавили в АТОР.

РСТ не фиксирует обращений или жалоб от организованных туристов по поводу мошеннических действий, связанных с обменом валют, сообщил РБК его представитель. Но союз также обращает внимание туристов на необходимость соблюдать осторожность при проведении обменных валютных операций за рубежом.

В Tez Tour тоже не отметили жалоб туристов, пострадавших от этой схемы мошенничества. «Мы уделяем особое внимание информированию наших туристов о возможных рисках и схемах мошенничества за рубежом. Перед вылетом все туристы получают рекомендации о мерах предосторожности, включая советы по обмену валюты и использованию финансовых средств за границей», — ответили в пресс-службе туроператора в разговоре с РБК.

Организованным туристам, путешествующим за границей, в РСТ посоветовали приобретать туры и путевки у российских туроператоров и заранее оплачивать максимальное количество услуг в рублях. «Это позволяет покрыть до 90% расходов до начала поездки», — пояснили в союзе.

Для обмена валюты в РСТ советуют использовать надежные обменные пункты и банковские сервисы. Также ряд российских банков, не находящихся под санкциями, предлагает услуги оплаты через QR-коды при наличии работающего роуминга у оператора связи, напомнили в союзе.

Самостоятельным путешественникам в РСТ рекомендовали заранее изучить информацию о местных условиях обмена валют и использовать только проверенные сервисы. В случае возникновения сложностей при покупке наличной валюты рекомендуется приобретать евро, юани или наличную валюту страны, в которую турист планирует поехать.

По информации телеграм-канала Shot, мошенники находят россиян в разных туристических чатах в мессенджерах и представляются обменниками, которые могут обналичить деньги с российских карт в местной валюте.

Они уверяют, что у них более выгодный курс и они принимают переводы с российских карт, которыми российские туристы не могут расплачиваться из-за санкций. После того как турист делает перевод на специальный счет, мошенник обещает отправить курьера с наличными или дает адрес, где забрать необходимую валюту. По данным Shot, ущерб составляет «десятки миллионов рублей», в крупных чатах администраторы заблокировали уже более 250 тыс. подобных «обменников», но некоторые мошенники пишут туристам личные сообщения. От схемы мошенничества пострадали отдыхающие россияне в Турции, Таиланде, ОАЭ и на Шри-Ланке.