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ВТБ и «Сбер» сообщили о возможности оплаты шопинга в Турции по QR-коду

ВТБ VTBR ₽90,52 -0,2% Купить
Сбербанк SBER ₽318,68 -0,32% Купить
Фото: lowpower225 / Shutterstock
Фото: lowpower225 / Shutterstock

ВТБ запустил с 12 марта возможность оплачивать покупки в Турции по QR-коду через мобильное приложение, а «Сбер» запланировал ввести такую услугу на конец месяца. Об этом РБК сообщила пресс-служба ВТБ, а «Сбер» выложил анонс на своем сайте.

«Клиенты начали совершать операции в торговых центрах Турции в разных городах. Оплачивать покупки в точках продаж можно по всей стране и мгновенно», — говорится в сообщении ВТБ.

В банке уточнили, что платежи проходят в рублях, а далее конвертируются в турецкую лиру. Комиссии у такой оплаты нет, лимит одной операции составляет от 10 до 350 тыс. руб.

В «Сбере» также уточнили, что пользователи смогут оплачивать покупки QR-кодом во всех торговых точках Турции, которые поддерживают такой способ платежа. Они включают в себя торговые центры, кафе и рестораны.

Для совершения оплаты нужно будет лишь открыть мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», сканировать QR-код на кассе и подтвердить платеж.

В банках отметили, что идея создать такую возможность связана и с тем, что Турция «остается одним из наиболее востребованных туристических направлений среди россиян». Так, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) ранее отметили, что в 2024 году россияне совершили 6,7 млн поездок в Турцию, а значит, поток российских туристов увеличился на 6,3%

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Фото:Horst Galuschka / Global Look Press

В мае 2024 года «Сбер» запустил в Турции SberPay, чтобы оплачивать покупки без комиссии. Сейчас оплачивать покупки по QR-коду через приложение «Сбера» можно в Белоруссии и Таджикистане.

В декабре 2024 года ВТБ запустил платежное решение, которое позволяет клиентам кредитной организации оплачивать покупки за рубежом с помощью QR-кода в «ВТБ Онлайн». Сервис прошел тестирование в одной из стран ближнего зарубежья и в первом полугодии 2025 года будет масштабироваться в странах ближнего зарубежья, сообщил тогда начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов. Во втором полугодии функционал станет доступен и в других дружественных странах ближнего и дальнего зарубежья.

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Компании
Турция Сбербанк QR-код ВТБ
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