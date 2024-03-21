Завод «Кристалл» отказался от иска к Mast-Jägermeister на 782 млн руб.

Калужский завод «Кристалл» отказался от иска к Mast-Jägermeister о защите деловой репутации на 782 млн руб. Ранее немецкая компания потребовала от КЛВЗ прекратить продажу биттеров Alter Heiler и Konig Heiler, сочтя их контрафактом

Фото: klvzk.ru

Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) «Кристалл» (входит в состав «Алкогольной группы «Кристалл») отказался от иска к немецкой компании Mast-Jägermeister SE о защите деловой репутации, компенсации вреда и возмещении убытков на общую сумму более 782 млн руб., говорится в сообщении «Кристалла».

«Мы подписали мировое соглашение. Спорных моментов между нами больше нет. Более того, частью соглашения стало признание немецкой компанией изменения дизайна бутылки и этикетки Alter Heiler и Konig Heiler, исчерпывающими во избежание каких-либо новых исков», — сказал генеральный директор «Кристалла» Артем Чубукин.

Завод «Кристалл» обратился в суд с заявлением к компании Mast-Jägermeister в июне 2023 года, потребовав опровергнуть не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию сведения, содержащиеся в письмах, направленных в адрес российских ретейлеров. Также «Кристалл» хотел взыскать убытки в виде упущенной выгоды (716 млн руб.) и возместить вред, причиненный стоимости товарного знака компании Alter Heiler (67 млн руб.)

Mast-Jägermeister ушел с российского рынка в ноябре 2022 года. В том же месяце «Кристалл» начал поставлять в торговые сети травяные ликеры Alter Heiler и Konig Heiler, которые, как рассчитывали в компании, смогут заменить немецкую продукцию. В апреле 2023-го Федеральная антимонопольная служба направила Mast-Jägermeister SE предупреждение из-за требований к КЛВЗ прекратить продажу напитков под брендами Alter Heiler и Konig Heiler, которые германский производитель посчитал контрафактом. В мае того же года владелец марки Jägermeister подал иск к сети «Красное & Белое» из-за товарного знака. В декабре российский суд отказал компании в удовлетворении иска.