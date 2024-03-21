Ретейлеры попросили ужесточить правила ввоза товаров зарубежных магазинов

Розничные продавцы предложили снова облагать пошлиной товары дороже €200, заказанные россиянами в зарубежных интернет-магазинах. Мнения в правительстве разделились. Маркетплейсы указали: нынешний уровень помог небогатым россиянам

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Федеральные ретейлеры предложили понизить порог беспошлинного ввоза товаров, купленных физлицами в зарубежных онлайн-магазинах, обратно до €200. С таким предложением обратилась в правительство Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), пишут «Известия».

Порог повысили в пять раз (с €200 до €1 тыс.) в марте 2022 года на фоне введения международных санкций, чтобы избежать дефицита продуктов первой необходимости.

АКОРТ настаивает, что цель достигнута и с 1 апреля действие этого правила можно вернуть к прежнему уровню. По мнению ассоциации, за два года отечественные заводы адаптировались к ограничениям, начал работу параллельный импорт, налажен импорт по транспортным коридорам, а российские производители нашли новых поставщиков сырья и оборудования.

В ассоциацию входят 27 крупнейших торговых предприятий России. Среди ее членов: «Ашан», «Детский мир», «М.Видео-Эльдорадо», X5, «Снежная королева», DNS, Leroy Merlin.

«Продление действия повышенного порога фактически простимулирует зарубежных производителей», — подчеркнули в АКОРТ и добавили: зарубежные фирмы поставляют свою продукцию без уплаты таможенных платежей, без расходов на подтверждение качества и обязательств на сервисное обслуживание, это отрицательно влияет на конкуренцию и увеличивает опасность расширения незаконного оборота продукции.

Минэкономразвития и Минфин выступают за снижение порога до €200, прежде всего ради пополнения бюджета дополнительными деньгами, рассказал источник газеты в Совфеде, где также обсуждают эту тему. По его словам, ФАС, Минцифры и Минпромторг склоняются к тому, чтобы либо оставить нынешний уровень в €1 тыс., либо снижать постепенно — до €500.

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В основном поставки продукции идут из Китая, отметил источник издания. Вся трансграничная торговля заняла по результатам прошлого года долю в 0,6%, но это примерно 350–400 млрд руб.

В связи с санкциями порог беспошлинного ввоза в €1 тыс. значительно помогает миллионам россиян и позволяет не допустить нехватки дефицита продукции, оценил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его мнению, если идея АКОРТ будет одобрена, количество таких покупок сократится, а значит, снизится и прибыль «Почты России».

В самой «Почте России» указали: объемы трансграничной онлайн-торговли сокращаются уже несколько лет из-за распространения коронавируса и прекращения работы платежных систем в 2022-м. По этим причинам, пояснили в компании, цены на товары повседневного спроса и потери выручки маркетплейсов выросли.

Россияне начнут отказываться от покупок, если стоимость товара окажется выше, чем они смогут себе позволить, существование высокого уровня беспошлинного порога помогло «обеспечить спрос россиян с невысоким уровнем дохода на недорогие и востребованные товары из-за рубежа, например, электронику, инструменты или автотовары», указали в Ozon.

Wildberries также выступили за сохранение порога беспошлинной торговли на прежнем уровне.