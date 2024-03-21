 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Ретейлеры попросили ужесточить правила ввоза товаров зарубежных магазинов

Ретейлеры попросили ужесточить правила ввоза товаров зарубежных онлайн-магазинов
Сюжет
Война санкций
Розничные продавцы предложили снова облагать пошлиной товары дороже €200, заказанные россиянами в зарубежных интернет-магазинах. Мнения в правительстве разделились. Маркетплейсы указали: нынешний уровень помог небогатым россиянам
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Федеральные ретейлеры предложили понизить порог беспошлинного ввоза товаров, купленных физлицами в зарубежных онлайн-магазинах, обратно до €200. С таким предложением обратилась в правительство Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), пишут «Известия».

Порог повысили в пять раз (с €200 до €1 тыс.) в марте 2022 года на фоне введения международных санкций, чтобы избежать дефицита продуктов первой необходимости.

АКОРТ настаивает, что цель достигнута и с 1 апреля действие этого правила можно вернуть к прежнему уровню. По мнению ассоциации, за два года отечественные заводы адаптировались к ограничениям, начал работу параллельный импорт, налажен импорт по транспортным коридорам, а российские производители нашли новых поставщиков сырья и оборудования.

В ассоциацию входят 27 крупнейших торговых предприятий России. Среди ее членов: «Ашан», «Детский мир», «М.Видео-Эльдорадо», X5, «Снежная королева», DNS, Leroy Merlin.

«Продление действия повышенного порога фактически простимулирует зарубежных производителей», — подчеркнули в АКОРТ и добавили: зарубежные фирмы поставляют свою продукцию без уплаты таможенных платежей, без расходов на подтверждение качества и обязательств на сервисное обслуживание, это отрицательно влияет на конкуренцию и увеличивает опасность расширения незаконного оборота продукции.

В Бронницах работники ПВЗ украли часы, одежду и квадрокоптеры на ₽5 млн
Общество

Минэкономразвития и Минфин выступают за снижение порога до €200, прежде всего ради пополнения бюджета дополнительными деньгами, рассказал источник газеты в Совфеде, где также обсуждают эту тему. По его словам, ФАС, Минцифры и Минпромторг склоняются к тому, чтобы либо оставить нынешний уровень в €1 тыс., либо снижать постепенно — до €500.

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»

Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.

Оставить заявку

В основном поставки продукции идут из Китая, отметил источник издания. Вся трансграничная торговля заняла по результатам прошлого года долю в 0,6%, но это примерно 350–400 млрд руб.

В связи с санкциями порог беспошлинного ввоза в €1 тыс. значительно помогает миллионам россиян и позволяет не допустить нехватки дефицита продукции, оценил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его мнению, если идея АКОРТ будет одобрена, количество таких покупок сократится, а значит, снизится и прибыль «Почты России».

В самой «Почте России» указали: объемы трансграничной онлайн-торговли сокращаются уже несколько лет из-за распространения коронавируса и прекращения работы платежных систем в 2022-м. По этим причинам, пояснили в компании, цены на товары повседневного спроса и потери выручки маркетплейсов выросли.

Законодатели предложили запретить маркетплейсам платный возврат товара
Технологии и медиа
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

Россияне начнут отказываться от покупок, если стоимость товара окажется выше, чем они смогут себе позволить, существование высокого уровня беспошлинного порога помогло «обеспечить спрос россиян с невысоким уровнем дохода на недорогие и востребованные товары из-за рубежа, например, электронику, инструменты или автотовары», указали в Ozon.

Wildberries также выступили за сохранение порога беспошлинной торговли на прежнем уровне.

Как Россия снизила поставки СПГ в недружественные страны. Инфографика

Силовики нашли в доме у жителя Киргизии туннель в Узбекистан. Видео

В ЕС сняли санкции с еще одного россиянина. Подробности

Блинкен заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России

США и Турция договорили о применении вторичных санкций. Что это значит

Кулеба прокомментировал слова Макрона об отправке войск на Украину

Мэр Нижнего Тагила пообещал выявить бюджетников, которые не пришли на выборы

Что грозит актеру Никите Кологривому за дебош в баре. Подробности

«Тинькофф» выпустит акции для сделки с Росбанком. В чем риск для инвестора?

Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
онлайн-магазины Ретейлеры АКОРТ беспошлинные покупки Минфин Минпромторг Минэкономразвития ФАС Минцифры
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 100,61 (+0,51) Инвестиции, 20 мар, 17:11 Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 92,69 (+0,46) Инвестиции, 20 мар, 17:11
Нидерланды назвали срок получения Украиной первых F-16 Политика, 05:28
Чехия передаст Украине первую партию артиллерийских снарядов до июня Политика, 05:11
В Токио произошло землетрясение магнитудой 5,3 Общество, 05:01
Генпрокуратура назвала смерть «крабового короля» инсценировкой Общество, 04:55
На Сахалине паром с 63 людьми на борту получил повреждения Общество, 04:32
Врачи призвали охлаждать кремы от прыщей, чтобы избежать рака Общество, 04:30
Экс-главу судебных управлений ДНР и Крыма обвинили в коррупции Политика, 04:13
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Ретейлеры попросили ужесточить правила ввоза товаров зарубежных магазинов Бизнес, 03:54
В Балтии, Польше и Чехии призвали запретить импорт зерна из России Политика, 03:39
«Ъ» узнал о прекращении отгрузки селитры в Петербурге из-за дронов Бизнес, 02:44
Минюст США подаст иск против Apple из-за ограничений в iPhone Политика, 02:40
Эстония денонсировала договор о правовой помощи с Россией Политика, 02:12
Несколько китайских банков перестали принимать платежи из России в юанях Бизнес, 01:45
Посол Китая заявил, что Пекин и Москва продолжат стоять «спина к спине» Политика, 01:21