Ретейлеры попросили ужесточить правила ввоза товаров зарубежных магазинов
Федеральные ретейлеры предложили понизить порог беспошлинного ввоза товаров, купленных физлицами в зарубежных онлайн-магазинах, обратно до €200. С таким предложением обратилась в правительство Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), пишут «Известия».
Порог повысили в пять раз (с €200 до €1 тыс.) в марте 2022 года на фоне введения международных санкций, чтобы избежать дефицита продуктов первой необходимости.
АКОРТ настаивает, что цель достигнута и с 1 апреля действие этого правила можно вернуть к прежнему уровню. По мнению ассоциации, за два года отечественные заводы адаптировались к ограничениям, начал работу параллельный импорт, налажен импорт по транспортным коридорам, а российские производители нашли новых поставщиков сырья и оборудования.
В ассоциацию входят 27 крупнейших торговых предприятий России. Среди ее членов: «Ашан», «Детский мир», «М.Видео-Эльдорадо», X5, «Снежная королева», DNS, Leroy Merlin.
«Продление действия повышенного порога фактически простимулирует зарубежных производителей», — подчеркнули в АКОРТ и добавили: зарубежные фирмы поставляют свою продукцию без уплаты таможенных платежей, без расходов на подтверждение качества и обязательств на сервисное обслуживание, это отрицательно влияет на конкуренцию и увеличивает опасность расширения незаконного оборота продукции.
Минэкономразвития и Минфин выступают за снижение порога до €200, прежде всего ради пополнения бюджета дополнительными деньгами, рассказал источник газеты в Совфеде, где также обсуждают эту тему. По его словам, ФАС, Минцифры и Минпромторг склоняются к тому, чтобы либо оставить нынешний уровень в €1 тыс., либо снижать постепенно — до €500.
Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»
Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.
В основном поставки продукции идут из Китая, отметил источник издания. Вся трансграничная торговля заняла по результатам прошлого года долю в 0,6%, но это примерно 350–400 млрд руб.
В связи с санкциями порог беспошлинного ввоза в €1 тыс. значительно помогает миллионам россиян и позволяет не допустить нехватки дефицита продукции, оценил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его мнению, если идея АКОРТ будет одобрена, количество таких покупок сократится, а значит, снизится и прибыль «Почты России».
В самой «Почте России» указали: объемы трансграничной онлайн-торговли сокращаются уже несколько лет из-за распространения коронавируса и прекращения работы платежных систем в 2022-м. По этим причинам, пояснили в компании, цены на товары повседневного спроса и потери выручки маркетплейсов выросли.
Россияне начнут отказываться от покупок, если стоимость товара окажется выше, чем они смогут себе позволить, существование высокого уровня беспошлинного порога помогло «обеспечить спрос россиян с невысоким уровнем дохода на недорогие и востребованные товары из-за рубежа, например, электронику, инструменты или автотовары», указали в Ozon.
Wildberries также выступили за сохранение порога беспошлинной торговли на прежнем уровне.
Как Россия снизила поставки СПГ в недружественные страны. Инфографика
Силовики нашли в доме у жителя Киргизии туннель в Узбекистан. Видео
В ЕС сняли санкции с еще одного россиянина. Подробности
Блинкен заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
США и Турция договорили о применении вторичных санкций. Что это значит
Кулеба прокомментировал слова Макрона об отправке войск на Украину
Мэр Нижнего Тагила пообещал выявить бюджетников, которые не пришли на выборы
Что грозит актеру Никите Кологривому за дебош в баре. Подробности
«Тинькофф» выпустит акции для сделки с Росбанком. В чем риск для инвестора?
Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?