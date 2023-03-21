«Молдовагаз» допустил просьбу к «Газпрому» снизить поставки

Минэнерго страны подсчитало, что за несколько дней «Молдовагазом» было закуплено 2 млн куб. м газа, однако это не было согласовано с министерством. Глава «Молдовагаза» объяснил закупки контрактными обязательствами с «Газпромом»

Фото: moldovagaz.md

Министерство энергетики Молдавии рекомендовало «Молдовагазу» отказаться от закупок газа у «Газпрома», поскольку это решение не было согласовано с министерством. Об этом заявил глава молдавского Минэнерго Виктор Парликов.

«Нам для правого берега газ от «Газпрома», я думаю, нам сейчас не нужен. Есть запасы у Energocom (молдавская госкомпания, занимающаяся импортом газа— РБК.), созданные специально для [обеспечения энергетической] безопасности, и этот газ нужно покупать у Energocom», — сказал Парликов.

По его словам, за четыре дня «Молдовагазом» было закуплено около 2 млн куб. м топлива, однако эти закупки не были согласованы с министерством.

20 марта «Молдовагаз» объявил о возобновлении закупок газа у «Газпрома» до конца марта 2023 года. До этого с декабря 2022 года страна полностью отказалась от потребления российского энергоресурса, направляя весь полученный газ в объеме 5,7 млн куб. м в сутки в Приднестровье.

Председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан после заявления Парликова объяснил, что ранее компания отправляла весь объем покупаемого у «Газпрома» газа в Приднестровье, в том числе для обеспечения беспрерывной работы молдавской ГРЭС, которая производит электроэнергию для правого берега Днестра. Однако из-за потепления и снижения спроса на электроэнергию на левом берегу те объемы газа, который по контракту должен поставлять «Газпром», остаются незадействованными и оседают в хранилищах на Украине.

«Согласно контрактным обязательствам с ПАО «Газпром» отклонения от установленных объемов не должны превышать максимальный лимит в «минус» 5%, тогда как согласно расчетам фактический отбор газа составил «минус» 6,8%. С целью недопущения нарушения контрактных обязательств с ПАО «Газпром» АО «Молдовагаз» получало неотобранный ООО «Тираспольтрансгаз» природный газ на протяжении четырех дней в размере 500 тыс. куб. м в день», — объяснил Чебан.

Он также не исключил, что «Молдовагаз» запросит у «Газпрома» снижения поставок газа в Молдавию из-за излишков топлива.

Молдавия договорилась с Приднестровьем о перенаправлении газа в республику в обмен на поставки электроэнергии в декабре 2022 года. Кишинев начал использовать газ из запасов и закупать его в Европе.



Решение вернуться к закупкам газа у «Газпрома» власти Молдавии приняли на фоне энергетического кризиса. С лета 2022 года там регулярно проходят акции протеста с подачи оппозиционной партии «Шор» (шесть мест в парламенте) Тарифы на электроэнергию для потребителей в этот период значительно выросли.

В апреле 2022 года президент Молдавии Майя Санду говорила, что страна не сможет отказаться от поставок газа из России из-за отсутствия альтернатив. В июне она заявила, что Россия может использовать газ, чтобы помешать вступлению Молдавии в Евросоюз. Тем не менее уже в конце декабря министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну сообщил, что Молдавия перестала быть зависимой от газа из России.