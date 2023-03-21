«Молдовагаз» допустил просьбу к «Газпрому» снизить поставки

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 82,54 (+0,17) Инвестиции, 16:29 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 76,84 (-0,4) Инвестиции, 16:29
Банки сократили выдачи кредиток россиянам до минимума с кризисного апреля Финансы, 19:10
МИД назвал планы передать Киеву снаряды с ураном югославским сценарием Политика, 19:06
Как победа пропрезидентской партии стала символом перемен в Казахстане Политика, 18:52
Госдума одобрила жилищные сертификаты для взрослых сирот Недвижимость, 18:52
Лавров счел, что поставка Киеву боеприпасов с ураном «плохо кончится» Политика, 18:52
Путин заявил о наивысшем уровне отношений с Китаем за всю историю Политика, 18:49
Как и зачем российский агрокомплекс переходит на бережливое производство Новая экономика, 18:49
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
ЦБ Индии позволит удалять записи о переводах в цифровых рупиях Крипто, 18:49
Путин допустил, что план Китая может лечь в основу мира на Украине Политика, 18:48
Родители раненной ножом в лицее в Химках пятиклассницы подали в суд Общество, 18:47
Облигации девелоперов: почему это выгодно застройщикам и инвесторам РБК Недвижимость, 18:47
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:44
Будущее мировой банковской системы — эфир с Михаилом Задорновым Pro, 18:43
Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Кремле продлились три часа Политика, 18:41
Бизнес ,  

«Молдовагаз» допустил просьбу к «Газпрому» снизить поставки

«Молдовагаз» допустил просьбу к «Газпрому» снизить поставки газа в Молдавию из-за излишков
Минэнерго страны подсчитало, что за несколько дней «Молдовагазом» было закуплено 2 млн куб. м газа, однако это не было согласовано с министерством. Глава «Молдовагаза» объяснил закупки контрактными обязательствами с «Газпромом»
Фото: moldovagaz.md
Фото: moldovagaz.md

Министерство энергетики Молдавии рекомендовало «Молдовагазу» отказаться от закупок газа у «Газпрома», поскольку это решение не было согласовано с министерством. Об этом заявил глава молдавского Минэнерго Виктор Парликов.

«Нам для правого берега газ от «Газпрома», я думаю, нам сейчас не нужен. Есть запасы у Energocom (молдавская госкомпания, занимающаяся импортом газа— РБК.), созданные специально для [обеспечения энергетической] безопасности, и этот газ нужно покупать у Energocom», — сказал Парликов.

По его словам, за четыре дня «Молдовагазом» было закуплено около 2 млн куб. м топлива, однако эти закупки не были согласованы с министерством.

20 марта «Молдовагаз» объявил о возобновлении закупок газа у «Газпрома» до конца марта 2023 года. До этого с декабря 2022 года страна полностью отказалась от потребления российского энергоресурса, направляя весь полученный газ в объеме 5,7 млн куб. м в сутки в Приднестровье.

Председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан после заявления Парликова объяснил, что ранее компания отправляла весь объем покупаемого у «Газпрома» газа в Приднестровье, в том числе для обеспечения беспрерывной работы молдавской ГРЭС, которая производит электроэнергию для правого берега Днестра. Однако из-за потепления и снижения спроса на электроэнергию на левом берегу те объемы газа, который по контракту должен поставлять «Газпром», остаются незадействованными и оседают в хранилищах на Украине.

«Согласно контрактным обязательствам с ПАО «Газпром» отклонения от установленных объемов не должны превышать максимальный лимит в «минус» 5%, тогда как согласно расчетам фактический отбор газа составил «минус» 6,8%. С целью недопущения нарушения контрактных обязательств с ПАО «Газпром» АО «Молдовагаз» получало неотобранный ООО «Тираспольтрансгаз» природный газ на протяжении четырех дней в размере 500 тыс. куб. м в день», — объяснил Чебан.

Он также не исключил, что «Молдовагаз» запросит у «Газпрома» снижения поставок газа в Молдавию из-за излишков топлива.

Читайте на РБК Pro
Вернуться в компанию, из которой вы ушли: четыре за и три против
Не ваше дело: почему не у всех получается освоить новую профессию в 45+
Как приостановка членства России в FATF скажется на антиотмывочных мерах
Утром или вечером: когда эффективнее всего заниматься спортом

Молдавия договорилась с Приднестровьем о перенаправлении газа в республику в обмен на поставки электроэнергии в декабре 2022 года. Кишинев начал использовать газ из запасов и закупать его в Европе.

Решение вернуться к закупкам газа у «Газпрома» власти Молдавии приняли на фоне энергетического кризиса. С лета 2022 года там регулярно проходят акции протеста с подачи оппозиционной партии «Шор» (шесть мест в парламенте) Тарифы на электроэнергию для потребителей в этот период значительно выросли.

В апреле 2022 года президент Молдавии Майя Санду говорила, что страна не сможет отказаться от поставок газа из России из-за отсутствия альтернатив. В июне она заявила, что Россия может использовать газ, чтобы помешать вступлению Молдавии в Евросоюз. Тем не менее уже в конце декабря министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну сообщил, что Молдавия перестала быть зависимой от газа из России.

«Молдовагаз» допустил просьбу к «Газпрому» снизить поставки
«Молдовагаз» допустил просьбу к «Газпрому» снизить поставки

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Молдавия газ Газпром Приднестровье контракт
Материалы по теме
Молдавия возобновила закупки газа у «Газпрома»
Политика
Бербок заявила о попытках России дестабилизировать Грузию и Молдавию
Политика
Санду заявила о необходимости укреплять обороноспособность Молдавии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter