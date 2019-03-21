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СМИ сообщили о плане РЖД построить офис за 72 млрд руб.
Единый офис, куда переедет монополия и все ее «дочки», хотят построить на грузовом дворе Рижского вокзала. Общая площадь объекта, знают источники «Ведомостей», — 450 тыс. кв. м, что больше двух башен «Федерация» в «Москва-Сити»
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Железнодорожный монополист РЖД планирует построить новый большой офис в Москве, куда переедет вместе со всеми своими дочерними компаниями. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на нескольких сотрудников РЖД, человека, которому рассказали об этом сотрудники корпорации, а также двух людей, близких к РЖД.

По их словам, проект получил название «РЖД-сити». Построить новое офисное здание общей площадью 450 тыс. кв. м (это больше двух башен «Федерация» в «Москва-Сити») хотят на грузовом дворе около Рижского вокзала. Оно обойдется в 72 млрд руб. Сами РЖД собираются вложить не менее 10% собственных средств в стройку, остальные деньги монополия привлечет у девелоперов и банков, уточняет один из собеседников.

Переезд в единый офис, объяснили близкие к РЖД собеседники, позволит корпорации сократить операционные расходы, улучшить коммуникации между подразделениями.​

Представитель РЖД в разговоре с изданием отметил, что вопрос в настоящее время прорабатывается, но обсуждать какие-либо детали пока преждевременно. Согласно данным источников «Ведомостей», ответственным за проект назначили замгендиректора монополии Андрея Старкова.

Политика
Медведев подписал долгосрочную программу развития РЖД

Столичные власти еще несколько лет назад обозначили планы застроить грузовой двор Рижского вокзала. Так, в 2014 году о планировке этой территории (около 400 тыс. кв. м надземной и 96 тыс. кв. м подземной площади) говорил заммэра Москвы Марат Хуснуллин. Правда, он тогда указывал, что рижский двор РЖД застроят жилыми и административными зданиями. В конце января этого года он указывал, что РЖД могут закрыть рижский грузовой двор. О планах на эту территорию он не рассказал, добавив, что градостроительный потенциал освобождающейся территории изучают власти.

Накануне, 20 марта, глава правительства Дмитрий Медведев утвердил долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года. Основными ее задачами станут повышение «транспортной мобильности людей внутри и между агломерациями», расширение сети высокоскоростных магистралей и пр. Какие-либо конкретные детали планов монополии не раскрывались.

Автор: Анна Трунина
Теги: ОАО «РЖД», офис, Строительство, Москва
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