СМИ сообщили о плане РЖД построить офис за 72 млрд руб.

Единый офис, куда переедет монополия и все ее «дочки», хотят построить на грузовом дворе Рижского вокзала. Общая площадь объекта, знают источники «Ведомостей», — 450 тыс. кв. м, что больше двух башен «Федерация» в «Москва-Сити»

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Железнодорожный монополист РЖД планирует построить новый большой офис в Москве, куда переедет вместе со всеми своими дочерними компаниями. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на нескольких сотрудников РЖД, человека, которому рассказали об этом сотрудники корпорации, а также двух людей, близких к РЖД.

По их словам, проект получил название «РЖД-сити». Построить новое офисное здание общей площадью 450 тыс. кв. м (это больше двух башен «Федерация» в «Москва-Сити») хотят на грузовом дворе около Рижского вокзала. Оно обойдется в 72 млрд руб. Сами РЖД собираются вложить не менее 10% собственных средств в стройку, остальные деньги монополия привлечет у девелоперов и банков, уточняет один из собеседников.

Переезд в единый офис, объяснили близкие к РЖД собеседники, позволит корпорации сократить операционные расходы, улучшить коммуникации между подразделениями.​

Представитель РЖД в разговоре с изданием отметил, что вопрос в настоящее время прорабатывается, но обсуждать какие-либо детали пока преждевременно. Согласно данным источников «Ведомостей», ответственным за проект назначили замгендиректора монополии Андрея Старкова.