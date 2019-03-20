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Политика ,  
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Медведев подписал долгосрочную программу развития РЖД

Правительство России утвердило долгосрочную программу развития ОАО «РЖД» — до 2025 года. Об этом сообщил глава кабмина Дмитрий Медведев во время встречи с главой РЖД Олегом Белозеровым, сообщает ТАСС.

«Я подписал документ, который ожидается достаточно давно. Это долгосрочная программа развития акционерного общества «Российские железные дороги», — сказал Медведев

По его словам, содержание документа ранее неоднократно обсуждалось на совещаниях с правительством. «Так что работайте», — добавил премьер-министр.

Белозеров, в свою очередь, отметил, что благодаря этой программе развития РЖД сможет привлечь около 4 трлн руб. инвестиций. «Это сигнал рынку, это сигнал производителям, что начинается очень активная работа», — сказал он. Он также сообщил, что чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2018 году составила 18 млрд руб. против 17,5 млрд руб. годом ранее.

Согласно сообщению на сайте правительства, основными задачами программы развития ОАО «Российские железные дороги» до 2025 года являются повышение «транспортной мобильности людей внутри и между агломерациями», расширение сети высокоскоростных магистралей, обновление подвижного состава и инфраструктуры РЖД, а также и развитие зарубежной деятельности компании, в том числе транзитных перевозок.

Кроме того, документ предусматривает развитие проекта «Цифровая железная дорога», целью которого является повышение качества предоставляемых транспортных и логистических услуг за счет использования цифровых технологий.

Теги: ОАО «РЖД», Дмитрий Медведев, программа развития
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