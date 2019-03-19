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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,75%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Бизнес ,  
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Дочка «РЖД» закупит 30 тыс. полувагонов минимум за 84 млрд руб.
Федеральная грузовая компания решила купить 30 тыс. полувагонов в 2019–2021 годах. Их минимальная стоимость — 84 млрд руб. Но эксперты предупреждают об избытке вагонов и снижении экспорта основного товара — угля
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Вагоны обычные и инновационные

Федеральная грузовая компания (входит в РЖД) закупит 30 тыс. полувагонов в 2019–2021 годах, сообщил на брифинге гендиректор компании Виктор Воронович. Общая стоимость таких грузовых вагонов составит не менее 84 млрд руб.: по словам Вороновича, минимальная стоимость обычного полувагона сейчас составляет 2,8 млн руб., инновационного — 3,3 млн руб. Но соотношение обычных и инновационных вагонов он не раскрыл.

Закупка будет проводиться через конкурс, ФГК намерена получать по 10 тыс. грузовых вагонов ежегодно. «Основные причины закупок — ожидание роста пропускных способностей инфраструктуры, удовлетворение клиентского спроса, а также ориентация на вагоностроителей, которым удобнее договариваться о закупке комплектующих с поставщиками на длительный срок», — сказал гендиректор компании.

Воронович подчеркнул, что компания считает необходимым иметь свободный парк вагонов в районе 10% от общего числа, чтобы быстро реагировать на запросы клиентов. «Это необходимо особенно для розничных клиентов, которые нуждаются в оперативном предоставлении подвижного состава», — добавил он.

Всего у железнодорожного оператора 134 тыс. вагонов, из них 104 тыс. — полувагоны (остальное — платформы, цистерны и другие виды техники). На незадействованные полувагоны сейчас приходится 2% парка. В ближайшие три года компания планирует списать 300 полувагонов.

Бизнес
РЖД допустили риск повторения дефицита полувагонов

Закупка 30 тыс. полувагонов сопоставима с годовым производством техники в России. По оценкам Института проблем естественных монополий, в 2018 году в России было произведено 42,5 тыс. полувагонов. Основные производители — Уралвагонзавод (40%), Тихвинский вагоностроительный завод, входящий в Объединенную вагонную компанию (27,1%), «Алтайвагон» (17%), «Рузхиммаш» (11,8%). По оценкам РЖД, составы из полувагонов являются самым массовым видом подвижного состава на российской железной дороге: в прошлом году операторы эксплуатировали 502 тыс. шт.

В январе 2018 года ФГК приобрела также на аукционе 1,8 тыс. полувагонов на 4,23 млрд руб. у «Алтайвагона» и Уралвагонзавода. В 2017 году парк оператора пополнился 9,7 тыс. полувагонов.

Как сообщили РБК в пресс-службе компании, выручка оператора за 2018 год составила 98,5 млрд руб., чистая прибыль — 21,3 млрд руб.

РБК направил запросы в ОВК, УВЗ и «Алтайвагон».

Высокие ставки и дефицит техники

Летом 2018 года РЖД сообщили о «рисках образования» дефицита полувагонов уже осенью. Как сообщал тогда заместитель гендиректора компании Павел Иванов, курирующий грузовые перевозки, недостаток на сети составлял 10–20 тыс. вагонов. В Минтрансе подтверждали РБК оценки госмонополии. Для того чтобы нивелировать последствия дефицита, РЖД предлагали ускорить оборот вагонов — за счет сокращения простоя на технических станциях и на станциях погрузки.

Высокие ставки суточной аренды полувагонов (по данным на февраль 2019 года, аренда обходилась в 2 тыс. руб. в сутки) приводят к хорошей прибыли операторов, а также побуждают производителей вагонов повышать стоимость продукции, сказал РБК гендиректор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов. По его словам, 30 тыс. полувагонов — это крупная закупка. В ближайшие четыре-пять лет полученная техника не окупится из-за снижения спроса на российский уголь (основу загрузки полувагонов), которое ожидается уже к лету 2019 года, предупредил эксперт.

Перед ФГК стоит задача обновить вагонный парк, несмотря на то что формируются предпосылки к насыщению рынка и балансу спроса и предложения в сегменте полувагонов во втором полугодии 2019 года, подтвердил гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. «Рынок в фазе высоких ставок и дефицита вагонов, сейчас большинство крупнейших операторов и грузовладельцев закупают парк, несмотря на рост цен. Есть предпосылки к профициту, что может привести к снижению ставок, но изменения произойдут очень плавно», — добавил он.

Автор: Мария Кокорева
Теги: ФГК, полувагоны, грузовые перевозки, РЖД
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