Дочка «РЖД» закупит 30 тыс. полувагонов минимум за 84 млрд руб.

Федеральная грузовая компания решила купить 30 тыс. полувагонов в 2019–2021 годах. Их минимальная стоимость — 84 млрд руб. Но эксперты предупреждают об избытке вагонов и снижении экспорта основного товара — угля

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Вагоны обычные и инновационные

Федеральная грузовая компания (входит в РЖД) закупит 30 тыс. полувагонов в 2019–2021 годах, сообщил на брифинге гендиректор компании Виктор Воронович. Общая стоимость таких грузовых вагонов составит не менее 84 млрд руб.: по словам Вороновича, минимальная стоимость обычного полувагона сейчас составляет 2,8 млн руб., инновационного — 3,3 млн руб. Но соотношение обычных и инновационных вагонов он не раскрыл.

Закупка будет проводиться через конкурс, ФГК намерена получать по 10 тыс. грузовых вагонов ежегодно. «Основные причины закупок — ожидание роста пропускных способностей инфраструктуры, удовлетворение клиентского спроса, а также ориентация на вагоностроителей, которым удобнее договариваться о закупке комплектующих с поставщиками на длительный срок», — сказал гендиректор компании.

Воронович подчеркнул, что компания считает необходимым иметь свободный парк вагонов в районе 10% от общего числа, чтобы быстро реагировать на запросы клиентов. «Это необходимо особенно для розничных клиентов, которые нуждаются в оперативном предоставлении подвижного состава», — добавил он.

Всего у железнодорожного оператора 134 тыс. вагонов, из них 104 тыс. — полувагоны (остальное — платформы, цистерны и другие виды техники). На незадействованные полувагоны сейчас приходится 2% парка. В ближайшие три года компания планирует списать 300 полувагонов.