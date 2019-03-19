В РЖД пообещали добавить в новые плацкартные вагоны крючки и полки

В РЖД пообещали добавить в новые плацкартные вагоны крючки и полки

Пассажиры попросили добавить в новые плацкартные вагоны крючки на боковой полке. Об этом журналистам сообщил гендиректор Федеральной пассажирской компании («дочки» РЖД) Петр Иванов, передает «РИА Новости».

«Были замечания, во-первых, крючки мы не предусмотрели на боковой верхней полке. Считали, что не нужно будет, потому что расстояние очень невысокое, но пассажиры попросили — сделаем», — сказал он.

Кроме того, по словам Иванова, пассажиры попросили повесить в туалете дополнительный крючок для полотенца и дополнительную полочку, «потому что умывальные принадлежности некуда положить».

«Это мелочи, мы их будем дорабатывать», — сказал гендиректор ФПК. В целом, отметил он, отзывы о новом плацкартном вагоне положительны, особенно пассажиры оценили индивидуальное пространство.