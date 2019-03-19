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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,53%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Общество ,  
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В РЖД пообещали добавить в новые плацкартные вагоны крючки и полки

Пассажиры попросили добавить в новые плацкартные вагоны крючки на боковой полке. Об этом журналистам сообщил гендиректор Федеральной пассажирской компании («дочки» РЖД) Петр Иванов, передает «РИА Новости».

«Были замечания, во-первых, крючки мы не предусмотрели на боковой верхней полке. Считали, что не нужно будет, потому что расстояние очень невысокое, но пассажиры попросили — сделаем», — сказал он.

Кроме того, по словам Иванова, пассажиры попросили повесить в туалете дополнительный крючок для полотенца и дополнительную полочку, «потому что умывальные принадлежности некуда положить».

«Это мелочи, мы их будем дорабатывать», — сказал гендиректор ФПК. В целом, отметил он, отзывы о новом плацкартном вагоне положительны, особенно пассажиры оценили индивидуальное пространство.

Фотогалерея 
Как будут выглядеть новые плацкартные вагоны РЖД

Обновленные плацкартные вагоны были представлены на выставке «Транспорт России» в ноябре 2018 года. Как отмечали в РЖД, места в них оснащены электрическими розетками, индивидуальным освещением и USB-портами. Кроме того, пассажиры могут организовать личное пространство при помощи перегородок со встроенными лестницами и шторок.

Первый модернизированный плацкартный вагон с пассажирами отправился 18 марта в составе поезда из Ростова-на-Дону в Москву.

Теги: РЖД, плацкартные вагоны
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