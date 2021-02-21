Россия и ОАЭ вместе разработают сверхзвуковой бизнес-джет

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Россия и ОАЭ создадут совместное предприятие, которое будет заниматься разработкой и созданием сверхзвукового пассажирского бизнес-джета, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.

С российской стороны в проекте будет участвовать Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) или одна из ее дочерних структур, со стороны ОАЭ — фонд Mubadala.

«Это будет совместное предприятие. Вопрос, какое это будет долевое участие. Пока мы к этому вопросу еще не подходили», — пояснил министр.

Бизнес-самолет будет создан в двух версиях: вместимостью до восьми пассажиров и до 30. По словам главы ведомства, к концу этого года может быть разработан облик самолета. «Пока мы оптимистически смотрим [на сроки создания внешнего вида самолета]: до конца 2021 года, но может быть начало 2022 года. Основные параметры в моем понимании на 80% сверстаны: это скорость 1,5-1,8 Маха. При том, что на скорости 1,8 Маха можно лететь не менее четырех часов», — рассказал Мантуров.

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