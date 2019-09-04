Мантуров описал желаемые параметры сверхзвукового бизнес-джета

На разработку российского сверхзвукового бизнес-джета уже потратили около 1,4 млрд руб. По словам главы Минпромторга, этот должен быть небольшой самолет, а его скорость должна быть на порядок выше, чем у дозвуковых конкурентов

Денис Мантуров (Фото: Елена Афонина/ТАСС)

Сверхзвуковой бизнес-джет должен быть компактным и способным лететь на скорости 2-3 тыс. км/ч, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете «Ведомости». По его словам, эскизно-техническое и рабочее проектирование такого лайнера в России могут начать в 2022-2026 гг.

«Это должна быть компактная машина. Скорее всего, на 16–19 мест. Скорость должна быть примерно 2000–3000 км/ч. Делать на 1500 км/ч просто смысла нет: коммерческие лайнеры летают сегодня со скоростью почти 900 км/ч», — сказал министр.

Он пояснил, что самолет будет стоить вдвое дороже дозвуковых аналогов, объяснив, что существующие технологии не позволяют сделать его дешевле.

Исследовательские работы для создания сверхзвукового бизнес-джета ведут с 2017 года, ими занимается Центральный аэродинамический институт (ЦАГИ) и шесть других научных организаций. По словам Мантурова, на данный момент эти работы обошлись примерно в 1,4 млрд руб.