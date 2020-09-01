Сердюков оценил мировой спрос на сверхзвуковые бизнес-джеты

В разговоре с РБК глава авиакластера «Ростеха» объяснил, почему нельзя создать сверхзвуковой бизнес-джет на базе Ту-160, как предлагал Владимир Путин

Анатолий Сердюков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Мировой спрос на сверхзвуковые бизнес-джеты может составить порядка 400 самолетов на сумму $30–50 млрд, заявил в интервью РБК глава авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков.

«Стоимость полета на сверхзвуке значительно выше, чем на обычном самолете. Поэтому речь все-таки о сегменте бизнес-перевозок», — добавил он.

При создании такого лайнера будут использованы наработки «Туполева» и опыт других конструкторских школ — «Сухого» и «МиГа». «Есть исследовательский проект, который ведет Центральный аэродинамический институт. По сути, на площадке ОАК идет «сборка» различных заделов и перспективных наработок, оформление проекта перспективного сверхзвукового самолета второго поколения», — пояснил Сердюков.

Глава авиакластера «Ростеха» объяснил, что сверхзвуковой гражданский лайнер не получится создать на базе Ту-160, как это предлагал президент.