Сердюков оценил мировой спрос на сверхзвуковые бизнес-джеты

«У военных разработок — своя специфика. Свои особенности сверхзвукового режима полета. Специфические конструкторские решения по планеру», — отметил он. Разместить комфортный пассажирский салон в грузовых отсеках проблематично, добавил Сердюков.
«Военный самолет также не вписывается в международные гражданские нормы ни по уровню шума, ни по эмиссии. Под новые задачи его придется полностью переделывать», — пояснил глава авиакластера «Ростеха». В связи с этим создавать сверхзвуковой гражданский лайнер нового поколения имеет смысл только как новый самостоятельный продукт для новой рыночной ниши, подытожил он.
Возвращение сверхзвуковых лайнеров
Владимир Путин не единожды заявлял о необходимости создания сверхзвукового гражданского авиалайнера. Так, в январе 2018 года президент предложил создать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе стратегического ракетоносца Ту-160. Эту идею глава государства высказал в беседе с работниками Казанского авиационного завода им. Горбунова.
«Ту-144 почему сошел с производства — билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране. А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолет», — объяснял Путин.
В 2019 году Путин снова заявил о необходимости возвращения сверхзвуковых самолетов в гражданскую авиацию. «Нам сейчас нужно вернуться к сверхзвуковому пассажирскому движению. Надо об этом подумать», — сказал президент на встрече с представителями общественности в Казани.
За последние несколько лет назывались разные характеристики лайнера. Сначала, в сентябре 2018 года, заместитель гендиректора ПАО «Туполев» по проектированию Валерий Солозобов объявил, что на высоте 11 км самолет сможет развивать скорость от 1500 до 1900 км/ч. При этом взлетная масса воздушного судна составит 70 т, а мест в салоне будет около 30.
Однако спустя год — в сентябре 2019 года — министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что сверхзвуковой бизнес-джет должен быть компактным — на 16–19 мест, а скорость лайнера должна быть примерно 2000–3000 км/ч. «Делать на 1500 км/ч просто смысла нет: коммерческие лайнеры летают сегодня со скоростью почти 900 км/ч», — сказал министр. Он добавил, что самолет будет стоить вдвое дороже дозвуковых аналогов, объяснив, что существующие технологии не позволяют сделать его дешевле.
Министр также сообщил, что создавать сверхзвуковой бизнес-джет будут не на базе Ту-160, а с нуля. Исследовательские работы для создания сверхзвукового бизнес-джета ведут с 2017 года, ими занимаются ЦАГИ и шесть других научных организаций. По словам Мантурова, на данный момент эти работы обошлись примерно в 1,4 млрд руб.
В 2020–2022 годах должно быть разработано техзадание и создан самолет-демонстратор. Эскизно-техническое и рабочее проектирование могут начать в 2022–2026 годах. При этом пока в мире отсутствуют необходимые для создания такого самолета маршевые силовые установки, подытожил министр.