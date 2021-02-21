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Пандемия коронавируса ,  
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Илон Маск провел исследование иммунитета к COVID на волонтерах из SpaceX

В компании SpaceX прошло исследование антител к коронавирусу, в котором участвовали более 4 тыс. добровольцев-сотрудников компании, пишет The Wall Street Journal.

Исследованием руководили основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск и руководители медицинского подразделения компании. В нем приняли участие 4,3 тыс. волонтеров из числа сотрудников SpaceX.

Авторы исследования, среди которых указан и Маск, опубликовали результаты своей работы. Из них следует, что определенный порог антител может обеспечивать более длительную защиту от коронавируса. Также исследование показало, что у людей, которые перенесли COVID-19 в более легкой форме и с меньшим числом симптомов, вырабатывалось меньше антител и, соответственно, они с меньшей вероятностью соответствовали пороговому значению для получения более длительного иммунитета.

Материал дополняется.

Автор
Мария Лисицына
Илон Маск SpaceX коронавирус антитела
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