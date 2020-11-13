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Пандемия коронавируса ,  
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Илон Маск сообщил о противоречивых результатах четырех тестов на COVID-19

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Илон Маск
Илон Маск (Фото: Filip Singer-Pool / Getty Images)

Гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск в один день сдал два положительных и два отрицательных теста на коронавирусную инфекцию. Об этом Маск написал на своей странице в Twitter.

«Сегодня был протестирован на COVID четыре раза. Два теста дали отрицательный результат, два — положительный», — сказал предприниматель.

Он отметил, что делал один и тот же экспресс-тест компании BD (Becton, Dickinson and Company), его брала одна и та же медсестра. Происходящее Маск назвал чушью.

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Фото:Кирилл Брага / РИА Новости

В комментариях под постом Маск рассказал, что решил сделать ПЦР-тесты уже в другой лаборатории. Об их результатах станет известно через 24 часа. Также Маск добавил, что в данный момент у него симптомы «обычной простуды».

В марте Илон Маск заявил, что люди неразумно отреагировали на распространение коронавирусной инфекции. Панику вокруг инфекции он назвал глупостью.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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