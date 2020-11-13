Илон Маск сообщил о противоречивых результатах четырех тестов на COVID-19

Илон Маск (Фото: Filip Singer-Pool / Getty Images)

Гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск в один день сдал два положительных и два отрицательных теста на коронавирусную инфекцию. Об этом Маск написал на своей странице в Twitter.

«Сегодня был протестирован на COVID четыре раза. Два теста дали отрицательный результат, два — положительный», — сказал предприниматель.

Он отметил, что делал один и тот же экспресс-тест компании BD (Becton, Dickinson and Company), его брала одна и та же медсестра. Происходящее Маск назвал чушью.

В комментариях под постом Маск рассказал, что решил сделать ПЦР-тесты уже в другой лаборатории. Об их результатах станет известно через 24 часа. Также Маск добавил, что в данный момент у него симптомы «обычной простуды».