 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямая линия Путина⁠,
0

Путин получил в подарок выпечку от пекарни после «Итогов года»

Пекарь отправил Путину выпечку в подарок от пекарни «Машенька»
Сюжет
Прямая линия Путина

Путин получил в подарок выпечку от пекарни после «Итогов года»
Video

Президент России Владимир Путин получил выпечку от владельца подмосковной пекарни, который накануне обращался к нему во время программы «Итоги года». Видео, на котором глава государства благодарит предпринимателя опубликовано в Telegram-канале Кремля.

«Денис Владимирович, спасибо большое за подарки. Я обещал тоже ответить. Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Всего доброго, спасибо большое», — сказал Путин.

19 декабря во время прямой линии предприниматель рассказал президенту о проблемах с налогообложением. Он объяснил, что раньше работал по удобной патентной системе, но после изменений ему пришлось нанимать бухгалтера, что усложнило работу. Предприниматель отметил, что понимает сложную экономическую ситуацию, но предложил компромисс — немного поднять стоимость патента, чтобы сохранить простоту системы для малого бизнеса.

«В данный момент ситуация непростая, мы смотрим в будущее, честно говоря, без оптимизма. Многие закроются или уйдут в тень», — предупредил бизнесмен.

В ответ Владимир Путин поинтересовался вкусом продукции и заявил, что бизнес не должен страдать от смены системы налогообложения. «Может, угостите чем-нибудь, пришлете чего-нибудь вкусненького, хорошо? А я со своей стороны поработаю с правительством в направлении поддержки и Вашего предприятия, и таких предприятий, как ваше», — резюмировал президент.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
выпечка подарок Владимир Путин
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Путин — о мире, Украине и новых военных операциях. Главное с прямой линии
Политика
Лукашенко подарил Трампу икону
Политика
Моди подарил Путину «Бхагавадгиту» на русском языке
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 17:15
Reuters раскрыл доклады разведки США о намерениях Путина по Украине Политика, 17:01
Как развитие ИИ формирует новые требования к контакт-центрам Отрасли, 16:51
«Ак Барс» 4-й раз в сезоне обыграл «Салават Юлаев» в «зеленом дерби» КХЛ Спорт, 16:50
Как сократить бюджет на командировки Отрасли, 16:47
Зеленский рассказал об идее США по общим переговорам с Россией и Европой Политика, 16:40
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Винные туры: какую машину выбрать для путешествия Вино, 16:23
Дзюба выразил готовность вернуться в сборную России Спорт, 16:23
В Турции упал третий за неделю беспилотник Политика, 16:20
Зеленский отказался проводить выборы на утраченных территориях Политика, 16:17
Как партнерский маркетинг стал инструментом для привлечения кадров Отрасли, 16:13
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Как регионы регулируют свои бюджеты Отрасли, 15:59