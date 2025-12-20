Путин получил в подарок выпечку от пекарни после «Итогов года»

Video

Президент России Владимир Путин получил выпечку от владельца подмосковной пекарни, который накануне обращался к нему во время программы «Итоги года». Видео, на котором глава государства благодарит предпринимателя опубликовано в Telegram-канале Кремля.

«Денис Владимирович, спасибо большое за подарки. Я обещал тоже ответить. Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Всего доброго, спасибо большое», — сказал Путин.

19 декабря во время прямой линии предприниматель рассказал президенту о проблемах с налогообложением. Он объяснил, что раньше работал по удобной патентной системе, но после изменений ему пришлось нанимать бухгалтера, что усложнило работу. Предприниматель отметил, что понимает сложную экономическую ситуацию, но предложил компромисс — немного поднять стоимость патента, чтобы сохранить простоту системы для малого бизнеса.

«В данный момент ситуация непростая, мы смотрим в будущее, честно говоря, без оптимизма. Многие закроются или уйдут в тень», — предупредил бизнесмен.

В ответ Владимир Путин поинтересовался вкусом продукции и заявил, что бизнес не должен страдать от смены системы налогообложения. «Может, угостите чем-нибудь, пришлете чего-нибудь вкусненького, хорошо? А я со своей стороны поработаю с правительством в направлении поддержки и Вашего предприятия, и таких предприятий, как ваше», — резюмировал президент.