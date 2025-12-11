 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Гуцан обещал проработать меры поддержки малого бизнеса после атак ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Генпрокурор Александр Гуцан поручил разобраться с коррупцией при выделении земельных участков участникам военной операции и найти причины системных проблем с лекарственным обеспечением в регионах
Александр Гуцан
Александр Гуцан (Фото: genprocrf / Telegram)

Генеральный прокурор Александр Гуцан 11 декабря в Волгограде провел прием жителей региона и встретился с представителями бизнеса, передает корреспондент РБК. Это первая рабочая поездка Гуцана по стране после назначения на пост генпрокурора в сентябре.

Жители жаловались генпрокурору на необеспечение жильем сирот, волокиту при выделении земельных участков участникам военной операции, нарушения при обеспечении льготными лекарствами, отсутствие водоснабжения в населенных пунктах, проблемы с аварийным жильем, бездействие управляющих компаний и незаконные мусорные свалки.

Генпрокурор заявил о низкой наступательности в поиске незаконных активов
Политика
Александр Гуцан

Гуцан поручил проверить коррупционную составляющую при выделении земельных участков участникам военной операции. «Думаю, здесь мы столкнемся с вопиющими фактами злоупотребления», — заявил он. Он отметил, что часто военным предлагается альтернатива в виде выплаты денежной компенсации, которая настолько низка, что «о ней даже говорить неправильно». Это «сумма, которой хватит на покупку холодильника», сказал Гуцан. Генпрокурор поручил проанализировать ситуацию не только в Волгоградской области, но и по стране в целом.

Он также обратил внимание на проблему ЖКХ, заявив, что проводить косметический ремонт в аварийных домах — это «деньги, выброшенные на ветер», а проблему водоснабжения в регионе назвал «системным кризисом». При этом жители неоднократно жаловались в прокуратуру и другие инстанции, однако проблема не была решена.

Отметив, что жилищный вопрос всегда очень чувствительный, генпрокурор поручил провести проверки в отношении регионального фонда капремонта и управляющих компаний. «Наказание не самоцель. Если мы выявляем нарушения, мы должны их устранить», — заявил он.

Одна из жительниц жаловалась на ситуацию с капитальным ремонтом в зданиях расформированного в 2009 году военного городка в селе Лебяжье. На территории бывшего военного городка располагается четыре пятиэтажных дома, в которых 225 квартир, 162 из которых принадлежит Минобороны. В связи с тем, что дома находятся в аварийном состоянии, органы местного самоуправления отказываются принимать в собственность объекты военного городка. Собственники также не могут заключить договор с управляющей компанией. В результате с них 87 раз были взысканы штрафы судебными приставами за неисполнение судебных актов о приведении жилищного фонда в надлежащее состояние. Генпрокурор назвал ситуацию «удручающей», поручил подчиненным в недельный срок доложить о конкретных действиях.

Москалькова заявила о системных проблемах с льготными лекарствами
Общество
Фото:Александр Кондратюк / РИА Новости

После приема пенсионера, страдающего сахарным диабетом и жаловавшегося на трудности в получении необходимых препаратов, Гуцан заметил, что надзор должен осуществляться системно и необходимо добиться бесперебойного предоставления лекарств всем нуждающимся. «Нельзя работать от случая к случаю. Если проблемы системные и повторяются, давайте искать причину», — потребовал генпрокурор.

Представители бизнеса пожаловались генпрокурору на работу пунктов весогабаритного контроля не только в Волгоградской области, но и по всей стране, а также на необоснованные проверки. По словам президента Ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимира Матягина, перевозчики по всей стране сталкиваются с некорректной работой автоматизированных пунктов весогабаритного контроля. Он заявил, что за последние 9 месяцев перевозчикам были выписаны штрафы на 41 млрд руб., больше половины которых необоснованные. Генеральный прокурор поручил провести комплексную проверку таких систем, начав с Волгоградской и Челябинской областей.

Уполномоченная по защите прав предпринимателей в Волгоградской области Ольга Устинова рассказала Александру Гуцану, что в этом году в регионе была разработана «дорожная карта», реализация которой направлена на снижение необоснованного силового давления. Данная работа проводилась при участии областной прокуратуры. По ее словам, количество жалоб в адрес уполномоченных снизилось. Тем не менее, Устинова отметила, что все еще есть проблема необоснованных проверок со стороны полиции, и, на ее взгляд, такие проверки дискредитируют всю систему отношений органов полиции и субъектов предпринимательской деятельности. Генпрокурор в ответ обратил внимание, что мораторий на проверку бизнеса не значит, что его никто не будет проверять. Однако он заметил, что основания для проверок «должны быть вескими».

Представители бизнеса также говорили о компенсациях за поврежденное при атаках ВСУ имущество. «Давайте исходить из того, что в текущих условиях на отдельных территориях происходят террористические атаки, повреждения имущества. Крупный бизнес выходит с наименьшими потерями, малый и средний бизнес несет, безусловно, большие потери», — сказал Гуцан. По его словам, этот вопрос требует большой проработки. «Давайте посмотрим, что можно сделать, проработаем вопрос с федеральными министерствами, проработаем вопрос реализации и посмотрим по поводу перечня регионов, на которые можно распространить меры поддержки», — сказал генпрокурор.

Надежда Сарсания
Генпрокуратура Александр Гуцан Волгоград Волгоградская область ЖКХ малый бизнес
Александр Гуцан
Александр Гуцан
генпрокурор России
6 июля 1960 года
