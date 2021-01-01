ОНЭКСИМ Прохорова оказалась акционером «Детского мира»

Ранее о том, что ОНЭКСИМ входила в капитал «Детского мира», было неизвестно, поскольку ей принадлежало менее 5% акций — это позволяет не раскрывать факт владения. Однако теперь доля группы увеличилась

Михаил Прохоров (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Группа ОНЭКСИМ, находящаяся под контролем Михаила Прохорова, увеличила долю в акционерном капитале «Детского мира». Об этом говорится в сообщении компании.

Доля увеличивается с 4,57% до 5,35%. Условия приобретения не сообщаются, однако стоимость купленного пакета акций на бирже составила бы порядка 816,9 млн руб. Общая стоимость пакета акций «Детского мира», находящегося в собственности ОНЭКСИМа, на Московской бирже составляет более 5,571 млрд руб.

Представитель ОНЭКСИМа отказался от комментариев.

Ранее о том, что ОНЭКСИМ входит в состав акционеров, не было известно. Когда именно группа стала акционером «Детского мира» впервые, из сообщения понять нельзя, поскольку ранее ОНЭКСИМу принадлежало менее 5% акций — такой долей можно владеть, не раскрывая этого факта.

«Детский мир» по состоянию на 31 августа управляет 784 магазинами, включая сеть магазинов «Детский мир», сети магазинов «ПВЗ Детмир», ELC (в России) и ABC, а также сеть товаров для животных «Зоозавр». Группа является крупнейшим российским ретейлером, специализирующимся на продажах товаров для детей и материнства, ее доля рынка, по собственным данным, — 26%.