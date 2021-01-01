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Бизнес ,  
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ОНЭКСИМ Прохорова оказалась акционером «Детского мира»

Ранее о том, что ОНЭКСИМ входила в капитал «Детского мира», было неизвестно, поскольку ей принадлежало менее 5% акций — это позволяет не раскрывать факт владения. Однако теперь доля группы увеличилась
«Детский мир» DSKY ₽140,48 -2,84% Купить
Михаил Прохоров
Михаил Прохоров (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Группа ОНЭКСИМ, находящаяся под контролем Михаила Прохорова, увеличила долю в акционерном капитале «Детского мира». Об этом говорится в сообщении компании.

Доля увеличивается с 4,57% до 5,35%. Условия приобретения не сообщаются, однако стоимость купленного пакета акций на бирже составила бы порядка 816,9 млн руб. Общая стоимость пакета акций «Детского мира», находящегося в собственности ОНЭКСИМа, на Московской бирже составляет более 5,571 млрд руб.

Представитель ОНЭКСИМа отказался от комментариев.

Ранее о том, что ОНЭКСИМ входит в состав акционеров, не было известно. Когда именно группа стала акционером «Детского мира» впервые, из сообщения понять нельзя, поскольку ранее ОНЭКСИМу принадлежало менее 5% акций — такой долей можно владеть, не раскрывая этого факта.

«Детский мир» по состоянию на 31 августа управляет 784 магазинами, включая сеть магазинов «Детский мир», сети магазинов «ПВЗ Детмир», ELC (в России) и ABC, а также сеть товаров для животных «Зоозавр». Группа является крупнейшим российским ретейлером, специализирующимся на продажах товаров для детей и материнства, ее доля рынка, по собственным данным, — 26%.

Ранее крупнейшими акционерами «Детского мира» был АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ). 20,38% принадлежали «Системе», которая входила в капитал ретейлера с 1990-х годов, 4,62% — РКИФу (стал акционером «Детского мира» в январе 2016 года, купив 23,1% акций за 9,75 млрд руб.).

Однако в сентябре они полностью реализовали свои доли в компании. После этого ретейлер стал компанией, почти 100% акций которой находятся в свободном обращении, за исключением квазиказначейских бумаг и акций, принадлежащих менеджменту и директорам, — это первый такой пример среди крупных компаний на российском рынке акций.

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В конце августа «Детский мир» представил инвесторам новую стратегию развития. В ней, в частности, компания объявила о цифровой трансформации, которая затронет все форматы. В среднесрочной перспективе доля онлайн-канала продаж ретейлера должна достичь 45%, также он запланировал выйти в сегмент онлайн-услуг по найму нянь и другого персонала, телемедицины в части педиатрического мониторинга и отслеживания беременности, а также платного учебного и развлекательного контента.

Автор
Георгий Тадтаев
При участии
Анна Левинская
ОНЭКСИМ Михаил Прохоров «Детский мир»
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