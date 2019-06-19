Бизнес , 19:47
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Акции аптечной сети «36,6» выросли более чем на 60%
В среду акции сети аптек «36,6» на Мосбиржи поднимались в цене более чем на 60%. К концу торгов рост откатился до уровня в 45%
В ходе торгов в среду, 19 июня, стоимость обыкновенных акций аптечной сети «36,6» поднялась до 8,986 руб., что на 61,8% больше цены прошлого закрытия, следует из данных Мосбиржи. Максимальной отметки акции достигли в 18.15 мск.
Торги закрылись на отметке в 8,076 руб. за акцию, таким образом рост составил 45,49%.
Объем торгов по акциям «36,6» 19 июня составил более 80 млн руб. Для сравнения, накануне он был на уровне 6,5 млн руб., 17 июня — 1,1 млн руб.
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