Минэнерго предложило альтернативу новому налогу для нефтяников

Представитель Минэнерго не стал комментировать служебную переписку с Минфином. «Минфин представил свое предложение по налогообложению ПНГ на рассмотрение», — сообщил РБК представитель ведомства. Представитель Минприроды не ответил на запрос РБК.

ПНГ добывается на месторождениях вместе с нефтью, но для его утилизации — обратное закачивание в пласт для поддержания давления, использование в энергетике, переработка в газохимическую продукцию — требуются значительные инвестиции. Норматив утилизации ПНГ без штрафов в 95% от его добычи был установлен в 2012 году. С того времени штрафы за сжигание ПНГ сверх разрешенной нормы растут за счет применения повышающих коэффициентов к плате за выбросы (с 12 в 2013 году до 100 в 2020 году). Для стимулирования инвестиций нефтяных компаний в переработку и утилизацию ПНГ на такие целевые расходы действует вычет из суммы штрафов, позволяя уменьшить коэффициент до единицы.

По данным Минприроды, с 2013 по 2018 год нефтяники инвестировали в проекты по использованию ПНГ 358 млрд руб., его добыча выросла с 58,6 млрд до 83,6 млрд куб. м в год, а объем полезного использования — с 46 млрд до 72,8 млрд куб. м в год: с 78,5 до 87% при норме утилизации в 95%, говорится в письме замглавы ведомства Дениса Храмова от 2 декабря 2019 года (копия есть у РБК, подлинность подтвердил чиновник Минприроды). Минэнерго оценивает инвестиции компаний в инфраструктуру по полезному использованию ПНГ вдвое выше: порядка 800 млрд руб. в период с 2012 по 2019 год. Заведующий кафедрой технологии переработки нефти и газа Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина Владимир Капустин полагает, что ведомства завышают достигнутый в России уровень утилизации ПНГ. По его мнению, рост норматива его утилизации может мотивировать компании инвестировать в инфраструктуру по переработке ПНГ. Но бюджет таким образом не наполнить: максимум можно улучшить экологическую ситуацию, причем достижение норматива полезного использования ПНГ 97,5% к 2023 году нереально, считает эксперт. Споры вокруг НДПИ

Дискуссия вокруг регулирования добычи и утилизации ПНГ между ведомствами активизировалась после идеи Минфина о введении НДПИ на этот вид сырья — первоначально мера была призвана компенсировать выпадающие доходы бюджета от введения льгот для Приобского месторождения «Роснефти» и «Газпром нефти», однако после критики со стороны других ведомств и бизнеса Минфин предложил направлять вырученные деньги на поддержку нефтегазохимии.

Последние предложения по порядку введения НДПИ на ПНГ содержатся в письме замглавы Минфина Ильи Трунина в правительство от 25 декабря 2019 года: с 2023 года ставку предлагается установить в размере 50 руб. за 1 тыс. куб. м газа, с 2024 года повысить до 100 руб., а с 2025 года — до 150 руб. за 1 тыс. куб. м. Копия письма есть у РБК, подлинность подтвердил чиновник Минфина.

В 2018 году добыча ПНГ в России составила 89,5 млрд куб. м, и если этот объем сохранится, то с 2023 года нефтяники будут платить в бюджет 4,5 млрд руб. в год, с 2024-го — 9 млрд руб., с 2025-го — 13,4 млрд руб.

Минфин отмечает, что ПНГ является полезным ископаемым наряду с другими, и изъятие государством экономической ренты с добычи — это общемировая практика. По мнению Минфина, введение НДПИ на ПНГ будет стимулировать компании к его переработке в продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Минэнерго и Минприроды, а также крупные нефтяные компании выступили против предложения Минфина о налогообложении добычи ПНГ. В ноябре главы пяти крупных нефтяных компаний: «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза», «Газпром нефти» и «РуссНефти» подготовили письмо на имя президента с критикой этой идеи Минфина. Введение нового налога фактически приведет к многократному налогообложению одних и тех же объемов (при использовании ПНГ для закачки в пласт для интенсификации добычи нефти), отмечали они.

Ввод налога на ПНГ абсолютно нелогичен, считает Михаил Карисалов, гендиректор «Сибура», использующего ПНГ как сырье для нефтегазохимии. «Не могу сказать, что эта идея в случае реализации будет стимулировать переработку сырья в стране. Но цифры, которые показывали нам министерства сейчас, свидетельствуют, что даже в случае введения такого налога корректировки финансовых параметров будут несущественными. Мы продолжим заниматься развитием сырьевой базы и переработкой газа», — сказал он РБК.

Представитель ЛУКОЙЛа на запрос РБК не ответил. «Мы вложили сотни миллиардов рублей для того, чтобы его (ПНГ. — РБК) утилизировать. Уровень утилизации ПНГ ЛУКОЙЛа сегодня выше 97%, у нас собственные газоперерабатывающие заводы, собственная генерация. (...) Надеюсь, что будут услышаны наши доводы о том, что НДПИ на ПНГ нигде в мире не применяется», — говорил в декабре президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов в интервью «Коммерсанту».

Заместитель гендиректора «Газпром нефти» Вадим Яковлев 17 января сказал РБК, что компании будут заинтересованы в росте полезной утилизации ПНГ при создании экономических предпосылок, а не в случае директивных решений правительства. Обложение ПНГ НДПИ может ухудшить экономику проектов нефтяных компаний, считает он. По словам Яковлева, в «Газпром нефти» сейчас достигнут уровень 95% по утилизации ПНГ, за исключением отдаленных от газопроводной системы «Газпрома» месторождений.

Представитель «Роснефти» на запрос не ответил.