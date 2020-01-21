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Минэнерго предложило альтернативу новому налогу для нефтяников

Минэнерго предложило вдвое снизить норму попутного газа, которую нефтяники смогут сжигать без штрафов. По мнению ведомства, эта мера лучше стимулирует переработку ПНГ, чем инициатива Минфина по введению налога на его добычу
Фото: Yuya Shino / Reuters

Минэнерго предложило ужесточить систему штрафов за сжигание попутного нефтяного газа (ПНГ), следует из письма замглавы ведомства Павла Сорокина в Минфин от 23 декабря 2019 года (копия есть у РБК, содержание подтвердил федеральный чиновник). Сейчас добытчиков штрафуют при полезном использовании менее 95% ПНГ, а Минэнерго выступает за проработку вопроса о повышении этого уровня до 97,5%, то есть за введение штрафов на сжигание более 2,5% газа.

В 2018 году сумма штрафов за сжигание ПНГ сверх нормы составила 405,6 млн руб., из которых более 385 млн руб. попали в региональные бюджеты, следует из письма замминистра.

По мнению министерства, повышение целевого уровня утилизации будет стимулировать переработку ПНГ в продукцию с высокой добавленной стоимостью и одновременно снижать экологический ущерб. «По предварительным оценкам, указанные изменения не окажут негативного демотивирующего эффекта на структуру использования ПНГ, при этом 2,5% извлеченного ПНГ, ранее сжигаемого на факельных установках, могут быть направлены на переработку, либо на собственные установки, либо на газоперерабатывающие заводы с учетом производственной необходимости использования ПНГ на промысле нефтяных месторождений», — аргументирует Сорокин.

Одновременно Минэнерго выступило резко против идеи Минфина о введении с 2023 года налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на попутный нефтяной газ, указывая, что такая мера приведет к удорожанию сырья для нефте- и газохимической промышленности, росту себестоимости готовой продукции высоких переделов, пересмотру отраслевых инвестпрограмм, в том числе к отказу от проектов по использованию ПНГ.

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Представитель Минэнерго не стал комментировать служебную переписку с Минфином. «Минфин представил свое предложение по налогообложению ПНГ на рассмотрение», — сообщил РБК представитель ведомства. Представитель Минприроды не ответил на запрос РБК.

ПНГ добывается на месторождениях вместе с нефтью, но для его утилизации — обратное закачивание в пласт для поддержания давления, использование в энергетике, переработка в газохимическую продукцию — требуются значительные инвестиции. Норматив утилизации ПНГ без штрафов в 95% от его добычи был установлен в 2012 году. С того времени штрафы за сжигание ПНГ сверх разрешенной нормы растут за счет применения повышающих коэффициентов к плате за выбросы (с 12 в 2013 году до 100 в 2020 году). Для стимулирования инвестиций нефтяных компаний в переработку и утилизацию ПНГ на такие целевые расходы действует вычет из суммы штрафов, позволяя уменьшить коэффициент до единицы.

По данным Минприроды, с 2013 по 2018 год нефтяники инвестировали в проекты по использованию ПНГ 358 млрд руб., его добыча выросла с 58,6 млрд до 83,6 млрд куб. м в год, а объем полезного использования — с 46 млрд до 72,8 млрд куб. м в год: с 78,5 до 87% при норме утилизации в 95%, говорится в письме замглавы ведомства Дениса Храмова от 2 декабря 2019 года (копия есть у РБК, подлинность подтвердил чиновник Минприроды). Минэнерго оценивает инвестиции компаний в инфраструктуру по полезному использованию ПНГ вдвое выше: порядка 800 млрд руб. в период с 2012 по 2019 год.

Заведующий кафедрой технологии переработки нефти и газа Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина Владимир Капустин полагает, что ведомства завышают достигнутый в России уровень утилизации ПНГ. По его мнению, рост норматива его утилизации может мотивировать компании инвестировать в инфраструктуру по переработке ПНГ. Но бюджет таким образом не наполнить: максимум можно улучшить экологическую ситуацию, причем достижение норматива полезного использования ПНГ 97,5% к 2023 году нереально, считает эксперт.

Споры вокруг НДПИ

Дискуссия вокруг регулирования добычи и утилизации ПНГ между ведомствами активизировалась после идеи Минфина о введении НДПИ на этот вид сырья — первоначально мера была призвана компенсировать выпадающие доходы бюджета от введения льгот для Приобского месторождения «Роснефти» и «Газпром нефти», однако после критики со стороны других ведомств и бизнеса Минфин предложил направлять вырученные деньги на поддержку нефтегазохимии.

Последние предложения по порядку введения НДПИ на ПНГ содержатся в письме замглавы Минфина Ильи Трунина в правительство от 25 декабря 2019 года: с 2023 года ставку предлагается установить в размере 50 руб. за 1 тыс. куб. м газа, с 2024 года повысить до 100 руб., а с 2025 года — до 150 руб. за 1 тыс. куб. м. Копия письма есть у РБК, подлинность подтвердил чиновник Минфина.

В 2018 году добыча ПНГ в России составила 89,5 млрд куб. м, и если этот объем сохранится, то с 2023 года нефтяники будут платить в бюджет 4,5 млрд руб. в год, с 2024-го — 9 млрд руб., с 2025-го — 13,4 млрд руб.

Минфин отмечает, что ПНГ является полезным ископаемым наряду с другими, и изъятие государством экономической ренты с добычи — это общемировая практика. По мнению Минфина, введение НДПИ на ПНГ будет стимулировать компании к его переработке в продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Минэнерго и Минприроды, а также крупные нефтяные компании выступили против предложения Минфина о налогообложении добычи ПНГ. В ноябре главы пяти крупных нефтяных компаний: «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза», «Газпром нефти» и «РуссНефти» подготовили письмо на имя президента с критикой этой идеи Минфина. Введение нового налога фактически приведет к многократному налогообложению одних и тех же объемов (при использовании ПНГ для закачки в пласт для интенсификации добычи нефти), отмечали они.

Ввод налога на ПНГ абсолютно нелогичен, считает Михаил Карисалов, гендиректор «Сибура», использующего ПНГ как сырье для нефтегазохимии. «Не могу сказать, что эта идея в случае реализации будет стимулировать переработку сырья в стране. Но цифры, которые показывали нам министерства сейчас, свидетельствуют, что даже в случае введения такого налога корректировки финансовых параметров будут несущественными. Мы продолжим заниматься развитием сырьевой базы и переработкой газа», — сказал он РБК.

Представитель ЛУКОЙЛа на запрос РБК не ответил. «Мы вложили сотни миллиардов рублей для того, чтобы его (ПНГ. — РБК) утилизировать. Уровень утилизации ПНГ ЛУКОЙЛа сегодня выше 97%, у нас собственные газоперерабатывающие заводы, собственная генерация. (...) Надеюсь, что будут услышаны наши доводы о том, что НДПИ на ПНГ нигде в мире не применяется», — говорил в декабре президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов в интервью «Коммерсанту».

Заместитель гендиректора «Газпром нефти» Вадим Яковлев 17 января сказал РБК, что компании будут заинтересованы в росте полезной утилизации ПНГ при создании экономических предпосылок, а не в случае директивных решений правительства. Обложение ПНГ НДПИ может ухудшить экономику проектов нефтяных компаний, считает он. По словам Яковлева, в «Газпром нефти» сейчас достигнут уровень 95% по утилизации ПНГ, за исключением отдаленных от газопроводной системы «Газпрома» месторождений.

Представитель «Роснефти» на запрос не ответил.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: ПНГ, сжигание, Штрафы, НДПИ, Минэнерго, Минфин
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