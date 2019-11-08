Нефтяники решили пожаловаться Путину на идею Минфина ввести новый налог

В письме на имя президента, которое, по данным «РИА Новости», должен в том числе подписать глава «Роснефти», говорится о вреде нового налога для отрасли. Ранее нефтяники отправили аналогичное письмо в правительство

Крупнейшие нефтяные компании России собираются пожаловаться президенту Владимиру Путину на идею Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ). Об этом говорится в подготовленном письме, с которым ознакомилось «РИА Новости».

Речь идет о законопроекте Минфина (проходит процедуру публичного обсуждения), созданном для компенсации выпадающих доходов бюджета (600 млрд руб. за 10 лет) из-за льгот для «Роснефти» и «Газпром нефти». Министерство поясняло, что это вынужденная мера для выполнения обязательств бюджета по расходам.

Как следует из документа, введение нового налога фактически приведет к «многократному налогообложению одних и тех же объемов [добытой нефти]», а сами объемы рентабельной добычи снизятся. Законопроект окажет негативный эффект на всю отрасль и приведет к ухудшению производственных показателей, говорится в письме. Авторы также отмечают, что заявления Минфина о доходах бюджета не подтверждаются расчетами, и просят Путина поручить правительству исключить введение налога из законопроекта.

Текст письма предполагает, что его в том числе подпишут главы «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза», «Газпром нефти» и «Русснефти», уточняет «РИА Новости».