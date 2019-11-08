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Нефтяники решили пожаловаться Путину на идею Минфина ввести новый налог
В письме на имя президента, которое, по данным «РИА Новости», должен в том числе подписать глава «Роснефти», говорится о вреде нового налога для отрасли. Ранее нефтяники отправили аналогичное письмо в правительство
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Крупнейшие нефтяные компании России собираются пожаловаться президенту Владимиру Путину на идею Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ). Об этом говорится в подготовленном письме, с которым ознакомилось «РИА Новости».

Речь идет о законопроекте Минфина (проходит процедуру публичного обсуждения), созданном для компенсации выпадающих доходов бюджета (600 млрд руб. за 10 лет) из-за льгот для «Роснефти» и «Газпром нефти». Министерство поясняло, что это вынужденная мера для выполнения обязательств бюджета по расходам.

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Как следует из документа, введение нового налога фактически приведет к «многократному налогообложению одних и тех же объемов [добытой нефти]», а сами объемы рентабельной добычи снизятся. Законопроект окажет негативный эффект на всю отрасль и приведет к ухудшению производственных показателей, говорится в письме. Авторы также отмечают, что заявления Минфина о доходах бюджета не подтверждаются расчетами, и просят Путина поручить правительству исключить введение налога из законопроекта.

Текст письма предполагает, что его в том числе подпишут главы «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза», «Газпром нефти» и «Русснефти», уточняет «РИА Новости».

В ноябре стало известно, что аналогичное письмо на имя вице-премьера Дмитрия Козака, министра энергетики Александра Новака и главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева с претензиями к Минфину из-за налога направило объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть» (среди его членов — Иркутская нефтяная компания, РНГ, «Печоранефтегаз» и др.).В документе инициатива Минфина названа «совершенно необоснованной», так как создает преференции для одних компаний в ущерб другим и нарушает закон о конкуренции.

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С критикой законопроекта также выступал «Сибур» Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко. Представитель компании пояснял РБК, что предложения по введению налога «идут вразрез c успешной и долгосрочной политикой государства по развитию в стране глубокой переработки углеводородов и несырьевого экспорта».

Автор: Артём Губенко
Теги: нефтяники, Владимир Путин, Минфин
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