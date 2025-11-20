 Перейти к основному контенту
Добыча угля «Мечелом» упала более чем до десятилетнего минимума

Добыча угля «Мечелом» упала до минимума за десять лет
«Мечел» отчитался о худшем более чем за десятилетие квартале по добыче угля на фоне кризиса угольной отрасли. Добыча снижается четвертый квартал подряд
Фото: Артём Геодакян / ТАСС
Фото: Артём Геодакян / ТАСС

Горнодобывающая компания «Мечел» по итогам третьего квартала 2025 года добыла 1,28 млн т угля — это худший показатель более чем за десять лет. Показатель ниже уровня второго квартала на 16% и на 55% ниже аналогичного периода прошлого года, когда было добыто 2,89 млн т.

Текущий уровень добычи примерно в пять раз ниже пиковых значений 2013 года, когда ежеквартальная добыча держалась на уровне 6,4–7 млн т.

В пресс-релизах компании отсутствуют ежеквартальные данные о добыче угля в период с 2012 по 2010 год. Поквартальная добыча в 2009 году колебалась от 2,99 млн до 5,44 млн т. Также из материалов компании следует, что в первом квартале 2004-го добыча угля была на уровне 3,6 млн т, а в первом квартале 2003-го — на 5,8% меньше, то есть порядка 3,4 млн т.

В августе 2025-го «Мечел» сообщал, что приостанавливал выпуск нерентабельных марок угля в первом полугодии из-за давления на угольную промышленность. Решение было принято «в условиях инфляции затрат, крепкого курса национальной валюты и санкционных ограничений», в результате которых «экономика угольного бизнеса оказалась под серьезным давлением».

В конце июня в «Мечеле» также раскрыли детали адресных мер господдержки на фоне кризиса в угольной отрасли — компания получила рассрочку по уплате задолженности по налогам, сборам и страховым взносам суммой более 13 млрд руб. В компании отмечали, что высвободившийся денежный поток планируется направить на поддержку операционной деятельности для обеспечения непрерывности функционирования производственных активов.

О кризисе отрасли и антикризисных мерах

В октябре Минэнерго сообщало, что убытки угольной отрасли по итогам года составят 300 млрд руб. против 113 млрд руб. годом ранее, кредиторская задолженность — 1,5 трлн руб. против 1,2 трлн руб. в прошлом году. Весной Минэнерго прогнозировало убыток в размере 261 млрд руб. в случае, если отрасль не получит поддержку на фоне кризиса. Такая оценка следовала из материалов ведомства в рамках подготовки антикризисной программы (РБК ознакомился с документом).

В итоге в конце мая правительство утвердило такую программу. В нее вошли как общесекторальные, так и адресные меры поддержки — отсрочки по налогам, страховым взносам и сборам (действуют до 1 декабря с возможностью пролонгации по усмотрению подкомиссии под председательством Антона Силуанова), программы финансового оздоровления при помощи непосредственных бенефициаров, в том числе за счет ограничений на выплату дивидендов и зарплат высокому менеджменту, а также оптимизации затрат; реструктуризация долгов компаний и логистические послабления в виде компенсации тарифов РЖД в размере 12,8% и субсидирования дальних перевозок.

Что касается индивидуальной помощи — по состоянию на октябрь 2025-го ее получили девять компаний, девять заявок находятся на рассмотрении, еще пять предприятий готовят заявления. Ранее в списке организаций, получивших адресные меры поддержки, фигурировали такие компании, как «Мечел-Майнинг», «СДС-Уголь», «Воркутауголь» и СУПК. В последующем замминистра энергетики Дмитрий Исламов говорил о том, что предоставление «СДС-Углю» послаблений под вопросом.

По словам Исламова, доля предприятий в «красной зоне» не растет с июля (тогда в списке таких было 53) после реализации мер поддержки отрасли благодаря отсрочкам. Право на них получили 137 угольных организаций, на которые приходится 90% всей добычи в России. Объем отсроченных налогов к 1 декабря составит 45 млрд руб. Замминистра также сообщал, что решение о продлении мер поддержки будет принято по результатам анализа состояния угольной отрасли за девять месяцев.

В целом в Минэнерго эффект от реализации антикризисной программы оценивают положительно. Сообщалось, что ведомство ожидает экспорт на уровне прошлого года — он оценивался в 196,2 млн т. По итогам девяти месяцев он составил 157 млн т (+5% к аналогичному периоду прошлого года).

Ухудшение ситуации на угольном рынке началось в 2022 году с потерей части традиционных рынков, включая Евросоюз, и падением цен на твердое топливо. По оценке НКР, экспортная стоимость тонны энергетического угля в 2022 году составляла $148–192 в зависимости от порта отгрузки, а по итогам 2024-го — $72–106. По данным Росстата, 2024 год отрасль завершила с рекордным убытком в размере 113 млрд руб.

Полина Елисова
уголь добыча Мечел
