Аналитики анонсировали консолидацию угольного рынка из-за кризиса

Консолидация угольного рынка может произойти в ближайший год или полтора в связи с высоким финансовым давлением на отрасль в условиях ее кризиса, следует из прогноза НКР. Но этому могут помешать высокие кредитные ставки

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Аналитики ожидают консолидацию угольного рынка за счет поглощений или санаций в условиях повышенного финансового давления в горизонте полутора лет. В результате мелкие компании перейдут более крупным структурам. К такому выводу пришли аналитики НКР, следует из соответствующего обзора.

Сейчас в России работает порядка 180 угольных компаний, напоминают в НКР. По данным Росстата, 2024 год отрасль завершила с рекордным убытком в размере 113 млрд руб. из-за кризисного положения, возникшего вследствие потери части традиционных рынков сбыта после 2022 года (прежде всего это ЕС, доля экспорта в направлении европейских стран составляла 25%) и падения цен на твердое топливо: по оценке НКР, экспортная стоимость тонны энергетического угля в 2022 году составляла $148-192 в зависимости от порта отгрузки, по итогам 2024-го — $72-106. Для сравнения в 2020 году, также убыточном для производителей, прибыль составила 38 млрд руб.

В «наиболее непростой» ситуации оказались средние и небольшие компании, выпускающие энергетический уголь — они столкнулись с резким сокращением экспортной выручки, констатируют аналитики. На новых рынках — с августа 2022 года, после отказа странами ЕС от российского угля, поставки переориентировались на рынки Китая (40-45% экспорта в 2023-2024 годах), Индии (10-12%) и Турции (10-15%) — угольщики из России вынуждены «заново завоевывать место под солнцем и играть с ценами». Сохранение и развитие экспорта «критически важно» для поддержания рентабельности бизнеса, финансовые результаты отрасли напрямую зависят от экспортной активности и глобальной конъюнктуры.

Высокий уровень процентных ставок в экономике и ограниченность доступа к «длинным деньгам», в свою очередь, больше сказываются на среднем бизнесе, тогда как точечные меры господдержки пока в большей степени ориентированы на крупные предприятия. «Средние и небольшие компании первыми продемонстрируют ухудшение финансовых метрик, и именно их первыми затронут проблемы кредитного качества», — прогнозируют в НКР.

Какие меры господдержки подготовили для угольщиков В конце мая текущего года правительство утвердило перечень мер поддержки для угольной отрасли в рамках антикризисного плана для нее, который в декабре 2024 года профильным ведомствам поручил сформировать вице-премьер Александр Новак. В предоставлении помощи власти избрали «адресный подход». В актуальном списке — рассрочки по налогам, страховым взносам и сборам до 1 декабря 2025 года для всех организаций, возможность пролонгации рассмотрит специальная подкомиссия под председательством министра финансов Антона Силуанова (например, «Мечелу» согласовали такую помощь на максимальный срок — три года); программы финансового оздоровления при помощи непосредственных бенефициаров, в том числе ограничений по выплатам дивидендов и повышению зарплат топ-менеджменту, оптимизации затрат, а также реструктризация долгов компаний, которые испытывают серьезную долговую нагрузку. Сибирским угольщикам предоставят скидки на железнодорожные перевозки в адрес портов Юга и Северо-Запада в размере 12,8%, остальным затраты на дальнюю логистику компенсируют из субсидии. По состоянию на начало июля за помощью обратились 73 предприятий, из них 20 — на рассмотрении, говорил в недавнем интервью ТАСС замминистра энергетике Дмитрий Исламов. Поддержку уже ободрили трем компаниям — это «Мечел-Майнинг», «Воркутауголь» и СУПК, по «СДС-Углю» продолжается обсуждение. Весной текущего года Минэнерго опасалось, что без антикризисной программы консолидированный убыток отрасли возрастет до 261 млрд руб.

РБК направил запросы в крупнейшие угольные компании.

Как будет проходить консолидация

Консолидация рынка возможна при «относительно недорогих» кредитах, необходимых для осуществления сделок, полагает Илья Жарский, управляющий партнер Экспертной группы Veta. «Если же кредитно-денежная политика долгое время была жесткой, то кредитные линии, вероятно, в угольной отрасли исчерпаны, а новые — слишком дорогие», — рассуждает эксперт.

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макров, в свою очередь, допускает, что речь идет скорее не о поглощениях крупными компаниями небольших игроков, а улучшении производителями с более прибыльными активами своей рыночной доли без дополнительных приобретений. С текущей ключевой ставкой сделок M&A на заемные сделки на угольном рынке «не предвидится», соглашается Александр Григорьев, замгендиректора Института проблем естественных монополий. Кроме того, у подавляющего большинства компаний кредитная нагрузка «крайне высока» (в 2024 году задолженность угольщиков по кредитам и займам составила 1,191 трлн руб.)

В результате отрасль снизит объем добычи угля до уровня, позволяющего удовлетворить внутренний спрос, и экспорта, который смог бы обеспечить рентабельность (по итогам этого года власти рассчитывают сохранить добычу на уровне 2024 года — 443,5 млн т.), считает Макаров. По прогнозам НКР, основной спрос на твердое топливо в «ближайшие годы» будет приходиться на страны Юго-Восточной Азии, Китай и Индию в силу развития в этих странах угольной генерации и одновременно инвестиций в возобновляемые источники энергии, расширение газовой инфраструктуры. Последние выступают основными альтернативами энергетического угля в Азии, следовательно спрос и цены на него в большей степени зависят от конъюнктуры на других энергетических рынках и политической обстановки. В России угольная генерация занимает около 15% в общем объеме производства электроэнергии, но внутренние цены на твердое топливо примерно в три раза ниже экспортных.

Говоря о потенциальной консолидации, Жарский предполагает, что среди претендентов на приобретение небольших активов — «Мечел», СУЭК и «Кузбассразрезуголь». Также интересантом может выступить «Эльгауголь», у которой могут быть «свободные средства под покупки». «В 2022-2023 годах компании удавалось привлекать финансирование под экспортные контракты», — поясняет эксперт. Те же компании перечисляет источник РБК на угольном рынке и добавляет, что маленькие активы они смогут получить либо за «бесценок», либо на условиях погашения долгов. «Просто будет передел рынка, укрупнение и, возможно, монополизация», — говорит собеседник.