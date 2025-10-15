 Перейти к основному контенту
0

Минэнерго сохранило прогноз по убыткам угольной отрасли в 2025 году

Убыток угольной отрасли по итогам года составит 300 млрд руб. против 112,6 млрд руб. годом ранее, считают в ведомстве. Весной, еще до оказания мер господдержки, показатель ожидался на уровне 261 млрд руб.
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Минэнерго сохраняет прогноз по финансовым результатам угольной отрасли в 2025 году. Убыток составит 300 млрд руб. против 112,6 млрд руб. годом ранее, кредиторская задолженность — 1,5 трлн руб. против 1,2 трлн руб. в прошлом году, сообщил в ходе Российской энергетической недели — 2025 замминистра энергетики Дмитрий Исламов.

Весной Минэнерго прогнозировало убыток в размере 261 млрд руб. в случае неоказания отрасли, находящейся в кризисном положении из-за потери части традиционных экспортных рынков и обвала цен, мер господдержки, следовало из материалов ведомства в рамках подготовки антикризисной программы (РБК ознакомился с документом).

Аналитики спрогнозировали рост погрузки угля впервые с начала года
Бизнес
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

В итоге в конце мая правительство утвердило такую программу. В нее вошли как общесекторальные, так и адресные меры поддержки — отсрочки по налогам, страховым взносам и сборам (действуют до 1 декабря с возможностью пролонгации по усмотрению подкомиссии под председательством Антона Силуанова), программы финансового оздоровления при помощи непосредственных бенефициаров, в том числе за счет ограничений на выплату дивидендов и зарплат высокому менеджменту, а также оптимизации затрат; реструктуризация долгов компаний и логистические послабления в виде компенсации тарифов РЖД в размере 12,8% и субсидирования дальних перевозок.

По данным Исламова, доля предприятий в «красной зоне» не растет с июля (тогда в списке таких было 53) после реализации мер поддержки отрасли благодаря отсрочкам. Право на них получили 137 угольных организаций, на которые приходится 90% всей добычи в России. Объем отсроченных налогов к 1 декабря составит 45 млрд руб. Отвечая на вопрос журналистов о продлении мер поддержки, замминистра сказал, что решение будет принято по результатам анализа состояния угольной отрасли за девять месяцев.

Что касается индивидуальной помощи, ее получили девять компаний, девять заявок находятся на рассмотрении, еще пять предприятий готовят заявления, уточнил Исламов. Ранее в списке компаний, получивших адресные меры поддержки, фигурировали такие компании, как «Мечел-Майнинг», «СДС-Уголь», «Воркутауголь» и СУПК. В последующем Исламов говорил о том, что предоставление «СДС-Углю» послаблений под вопросом.

В целом в Минэнерго эффект от реализации антикризисной программы оценивают положительно. Исламов сообщил журналистам, что по итогам года ведомство ожидает экспорт на уровне прошлого года, тогда он составил 196,2 млн т, за девять месяцев, по оперативным данным, показатель увеличился на 5% к аналогичному периоду 2024 года, до 157 млн т.

