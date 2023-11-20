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«Ъ» узнал о предложении Росавиации запустить регулярные рейсы в Пхеньян

«Коммерсантъ»: Росавиация предложила авиакомпаниям начать полеты в Пхеньян
Росавиация предложила «Аэрофлоту» и дальневосточной «Авроре» начать полеты в Пхеньян, узнал «Коммерсантъ». Опрошенные газетой эксперты отмечают, что основные интересанты таких рейсов — «из деловых и политических кругов»
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Росавиация предложила российским авиаперевозчикам начать регулярные полеты в Пхеньян, выяснил «Коммерсантъ». По данным газеты, делегация российского ведомства на прошлой неделе посетила Северную Корею для согласования инициативы с управлением гражданской авиации КНДР.

Источники «Коммерсанта» уточнили, что предложение оценить готовность к таким перевозкам получили «Аэрофлот» и дальневосточная «Аврора». По их словам, инициатива Росавиации может коснуться как увеличения числа регулярных рейсов, так и корректировки соглашений о воздушном сообщении (СВС).

Как отмечает газета, в первом СВС между СССР и КНДР назначенным перевозчиком был именно «Аэрофлот». В СВС от 1997 года говорится, что каждая сторона может назначить любое авиапредприятие, письменно уведомив другую. «Дополнительные, специальные и чартерные рейсы» выполняются по предварительному запросу без ограничений. Сообщение предусмотрено между Москвой, Владивостоком и Пхеньяном.

Действующих допусков на полеты в КНДР у «Аэрофлота», по данным источника «Коммерсанта» в отрасли, нет. О существовании назначенных перевозчиков ему неизвестно: до приостановки авиасообщения в 2020 году из-за пандемии перелеты со стороны России, по его данным, выполнялись «в основном спецбортами».

В «Аэрофлоте», Росавиации и Минтрансе от комментариев отказались. Однако глава «Авроры» Константин Сухоребрик сообщил изданию, что перевозчик подтвердил Росавиации «техническую возможность начала рейсов из Владивостока» после того, как в конце августа между странами было возобновлено авиасообщение.

До пандемии туристы из России могли посетить КНДР в рамках организованных туров. Сейчас полеты во Владивосток дважды в неделю выполняет единственная авиакомпания — Air Koryo.

Как заявил газете глава «Авиапорта» Олег Пантелеев, в «новых внешнеполитических реалиях» Россия формирует новые партнерства, строительство и развитие которых без прямого авиасообщения из Москвы не слишком комфортно. «Основные интересанты таких рейсов — из деловых и политических кругов — находятся в Москве», — пояснил он.

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В то же время эксперт напомнил, что у российских авиакомпаний пока нет узкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов, способных выполнять беспосадочные полеты между столицами двух стран, «а на широкофюзеляжных самолетах не получится обеспечить должную загрузку для высокочастотного сообщения».

По словам собеседников «Коммерсанта» в отрасли, сейчас авиасообщение в КНДР состоит из «командировочного трафика». Загрузку самолетов из Пхеньяна, предполагают они, в основном формируют «рабочие, в основном строители». Собеседники газеты на туристическом рынке рассказали, что интерес к направлению вырос после встречи президента Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном в сентябре, а также визита главы МИДа Сергея Лаврова в Пхеньян в октябре.

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В середине сентября президент Путин по итогам визита лидера Ким Чен Ына в Россию назвал неплохими перспективы сотрудничества между двумя странами, в том числе в военно-технической области. При этом он подчеркнул, что в этой сфере «есть определенные ограничения», которые Россия соблюдает.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позже отметил, что в ходе визита Ким Чен Ына в Россию стороны не подписывали никаких соглашений о военно-техническом сотрудничестве.

Министр иностранных дел Северной Кореи Чвэ Сон Хи в конце октября говорила, что корейско-российские отношения «стремятся к улучшению благосостояния народов двух стран» и не направлены против каких-либо третьих стран. Она добавила, что развитие отношений с Россией «под идеалом самостоятельности, мира и дружбы» — это «незыблемая воля и позиция» КНДР.

В настоящее время между КНДР и Россией действует визовый режим. Визу можно оформить через туристическое агентств, ее составляет в среднем €50. Особый порядок въезда/выезда действует в торгово-экономической зоне «Расон», находящейся на севере страны недалеко от границы с Россией и Китаем. Формально въездные визы не требуются, однако вместо них необходимо оформить удостоверения на право въезда/выезда сроком 15 или 30 дней (с возможностью продления).

Российские предприниматели могут посещать КНДР по туристическим визам. При этом деловая программа поездки должна быть предварительно согласована с северокорейскими принимающими организациями.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Росавиация Аэрофлот Аврора Пхеньян Авиакомпании
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